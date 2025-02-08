Без отца остался трехлетний сын: на фронте погиб известный одесский художник Андрей Рубан. Фото

Выполняя боевое задание, 4 февраля на фронте погиб 41-летний воин из Одессы Андрей Рубан. В гражданской жизни он рисовал муралы, фрески, создавал цифровые иллюстрации.

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О трагедии сообщила в Facebook жена Героя, одесская художница Станислава Лысовская. Она рассказала, что воин не дожил всего четыре дня до третьего дня рождения своего маленького сына Богдана.

Андрей Рубан родился 16 июня 1983 года. Он стал на защиту Украины добровольцем в начале полномасштабного российского вторжения, получил специальность сапера.

Журналистка Елена Балаба рассказала, что Рубан с февраля 2014-го был в одесской Самообороне Майдана.

"Я его помню с 3 марта 2014 года, когда мы все стояли под облгосадминистрацией, мерзли и не расходились, потому что депутаты должны были принять "референдум об ОНР", там был полный зал российских журналистов, а по периметру здания – антимайдан с палками, утыканными гвоздями", – написала она в Facebook.

Как ранее писал OBOZ.UA, на Донетчине в боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Волынской области Дмитрий Аршулик. Бойцу было всего 38 лет.

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