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Без отца остался трехлетний сын: на фронте погиб известный одесский художник Андрей Рубан. Фото

Дарья Дурова
War
2 минуты
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Без отца остался трехлетний сын: на фронте погиб известный одесский художник Андрей Рубан. Фото

Выполняя боевое задание, 4 февраля на фронте погиб 41-летний воин из Одессы Андрей Рубан. В гражданской жизни он рисовал муралы, фрески, создавал цифровые иллюстрации.

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О трагедии сообщила в Facebook жена Героя, одесская художница Станислава Лысовская. Она рассказала, что воин не дожил всего четыре дня до третьего дня рождения своего маленького сына Богдана.

Без отца остался трехлетний сын: на фронте погиб известный одесский художник Андрей Рубан. Фото
Без отца остался трехлетний сын: на фронте погиб известный одесский художник Андрей Рубан. Фото
Без отца остался трехлетний сын: на фронте погиб известный одесский художник Андрей Рубан. Фото
Без отца остался трехлетний сын: на фронте погиб известный одесский художник Андрей Рубан. Фото
Без отца остался трехлетний сын: на фронте погиб известный одесский художник Андрей Рубан. Фото

Андрей Рубан родился 16 июня 1983 года. Он стал на защиту Украины добровольцем в начале полномасштабного российского вторжения, получил специальность сапера.

Без отца остался трехлетний сын: на фронте погиб известный одесский художник Андрей Рубан. Фото

Журналистка Елена Балаба рассказала, что Рубан с февраля 2014-го был в одесской Самообороне Майдана.

"Я его помню с 3 марта 2014 года, когда мы все стояли под облгосадминистрацией, мерзли и не расходились, потому что депутаты должны были принять "референдум об ОНР", там был полный зал российских журналистов, а по периметру здания – антимайдан с палками, утыканными гвоздями", – написала она в Facebook.

Без отца остался трехлетний сын: на фронте погиб известный одесский художник Андрей Рубан. Фото
Без отца остался трехлетний сын: на фронте погиб известный одесский художник Андрей Рубан. Фото
Без отца остался трехлетний сын: на фронте погиб известный одесский художник Андрей Рубан. Фото
Без отца остался трехлетний сын: на фронте погиб известный одесский художник Андрей Рубан. Фото

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