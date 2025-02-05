Отдал жизнь за Украину: в боях в Донецкой области погиб 38-летний защитник из Волыни. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Волынской области Дмитрий Аршулик. Жизнь бойца оборвалась в Донецкой области.

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Герою было всего 38 лет. Об этом в Facebook сообщил нововолынский городской голова Борис Карпус.

Защитник Украины был родом из Нововолынска. Ранение несовместимое с жизнью боец получил 31 января в Донецкой области.

"Грустная новость поступила с фронта.31 января в Донецкой области погиб наш Защитник Дмитрий Аршулик, 1986 года рождения. Житель Нововолынска. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Вечная память Герою! Информация о прибытии тела и чине похорон будет позже", – сообщил городской голова.

Напомним, на поле боя в Украине погиб 33-летний фанат футбольного клуба "Карпаты", пластун Олег Хомицкий с позывным "Ураган" из Львова. Жизнь бойца оборвалась 1 февраля, у него остались маленькая дочь и беременная жена.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области, пограничник Артур Киселев. Сердце защитника Украины остановилось 9 января.

Ранее сообщалось, что 23 января в боях на фронте погиб воин Роберт Пап с Закарпатья. По словам близких, защитник был прекрасным, искренним и честным человеком, ему навеки осталось 33 года.

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