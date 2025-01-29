'Был отличным человеком': на фронте погиб защитник с Закарпатья. Фото

На войне против российских захватчиков 23 января погиб военный с Закарпатья Роберт Пап. По словам близких, герой был прекрасным, искренним и честным человеком.

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Об этом говорится в сообщении депутата Ужгородского городского совета Мирослава Хорвата в Facebook. Мужчине было 33 года.

"И снова грустная весть. Мы потеряли нашего Героя, друга, брата, сына, Папа Роберта. Роберт был прекрасным, искренним, честным и преданным человеком. В эту горькую минуту мы искренне сочувствуем родным и близким Героя. Пусть земля будет ему пухом", – говорится в сообщении.

Предварительно, похороны защитника пройдут в понедельник, 3 февраля, "но окончательная информация будет немного позже".

Напомним, 23 января на войне против оккупантов погиб украинский защитник Денис Винников. Он отдал жизнь во время выполнения боевого задания вблизи села Новоалександровка Покровского района Донецкой области. Мужчина служил в 59-й отдельной штурмовой бригаде им. Якова Гандзюка, до войны работал водителем.

На войне против российской оккупационной армии свою жизнь отдал 37-летний военный Максим Нефедов родом из Славянска Донецкой области. Последний бой украинский герой принял 23 ноября 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб солдат Павел Белый родом из Львовской области. Жизнь мужчины оборвалась на одном из восточных направлений фронта, ему было 37 лет. Военный погиб во время выполнения боевого задания 25 января 2025 года.

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