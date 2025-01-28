Без отца остались дети: в боях на Донетчине погиб защитник родом со Львовщины. Фото

В боях за Украину погиб солдат Павел Белый родом из Львовской области. Жизнь воина оборвалась на одном из восточных направлений фронта.

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Защитнику навеки осталось 37 лет. О потере сообщили в Николаевском городском совете Стрыйского района.

Белый Павел Михайлович, 1987 г. р., из села Рычагив погиб во время выполнения боевого задания на Донетчине 25 января 2025 года.

Он получил смертельное ранение в результате штурмовых действий врага вблизи села Торское Лиманской громады Краматорского района.

Погибшего защитника похоронят на Хмельнитчине, где он проживал со своей семьей. У Героя остались жена и дети, мама.

"Выражаем соболезнования семье и близким. Вечная память, честь и слава Герою! О дате, времени и месте захоронения сообщим дополнительно" – отметили в Городоцком горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно подтвердили гибель в боях за Украину воина Олега Кузенко из города Новый Раздел Львовской области. Ветеран АТО и в прошлом депутат областного совета, он во второй раз ушел на фронт с первых дней полномасштабной войны и фактически с тех пор считался пропавшим без вести.

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