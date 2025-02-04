Остались дочь и беременная жена: на фронте погиб известный ультрас 'Карпат' и пластун Олег Фомицкий. Фото

На поле боя в Украине погиб 33-летний фанат футбольного клуба "Карпаты", пластнун Олег Хомицкий с позывным "Ураган" из Львова. Жизнь бойца оборвалась 1 февраля, у него осталась маленькая дочь и беременная жена.

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Хомицкий был воспитанником куреня число 1 имени Короля Даниила, к которому присоединился 1 августа 2002 года. В последний путь военного проведут во Львове во вторник, 4 февраля, сообщили на сайте Львовского горсовета.

Олег учился в лицее №66, высшее образование получил во Львовском национальном университете имени Ивана Франко по специальности "туризм".

В 2014 году вместе с женой переехал в Одессу, где работал в туристической сфере. Был ярым болельщиком футбольного клуба "Карпаты", ультрасом группировки "Pride". Увлекался бегом, плаванием и водными сплавами, участвовал в беговых полумарафонах и марафонах.

После начала полномасштабного вторжения России добровольцем встал на защиту Украины. Воевал в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ. Выполнял боевые задания на Донецком направлении фронта и был награжден наградами Главнокомандующего ВСУ и министра обороны Украины.

"Погиб "Ураган", Олег Хомицкий, воспитанник кружка "Саламандры", шалаш ч.1 им.Короля Даниила воспитателя Игоря Бурлаки,. Помню, 2002 год, я связной "Данилок". Куренные ступени и шебушный белокурый парень с несколько оттопыренными ушами выносил нам мозги своими постоянными вопросами. Присягу Олег "Ураган" принял, когда я уже поехал в Киев. До столицы доходила его слава как футбольного фаната и активного пластуна. В последние годы жил в Одессе. Служил в десантно-штурмовых войсках. Женат, воспитывал дочь, жена ждет сына", – написал о погибшем воине народный депутат Ярослав Юрчишин.

Соболезнования родным и близким Героя выразили также на странице ФК "Карпаты Львов", болельщиком которого он был.

"1 февраля, стало известно о смерти на российско-украинской войне фаната львовских "Карпат" Олега Хомицкого по прозвищу "Ураган". Олег представлял фанатскую группировку "Pride". Футбольный клуб "Карпаты" выражает искренние соболезнования родным и близким Героя. Вечная Слава и память Олегу Хомицкому", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области, пограничник Артур Киселев. Сердце защитника Украины остановилось 9 января.

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