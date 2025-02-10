Отдал жизнь за Украину: в боях на Донетчине погиб снайпер со Львовщины. Фото

На Львовщине в понедельник, 10 февраля, прощаются с Героем, павшим за Украину. Снайпер Анатолий Буняк погиб во время выполнения боевого задания под Покровском Донецкой области, ему навсегда осталось 44 года.

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О потере рассказал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. По его словам, защитник пал 18 ноября 2024 года и с тех пор считался пропавшим без вести.

"Снова печальная весть. К сожалению, сегодня Львовщина прощается еще с одним защитником", – говорится в сообщении руководителя ОВА.

Анатолий Буняк был жителем села Кореличи Перемышлянской громады Львовского района.

Был снайпером стрелковой роты по охране и обороне важных государственных объектов стрелкового батальона.

Погиб 18 ноября во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Гродовка Покровского района Донетчины.

Встречают траурный кортеж в понедельник, 10 февраля, в городе Перемышляны у памятника о. Омеляну Ковчу ориентировочно в 11:00, сообщили в Перемышлянском городском совете.

Далее кортеж отправляется к родному дому Анатолия в село Кореличи. Церемония похорон – в 13:00.

Как сообщал OBOZ.UA, на востоке погиб военный врач-анестезиолог Олег Романенко из Киева. Защитник пал вследствие атаки вражеских дронов на эвакуационный автомобиль медиков, которые ехали сменить коллег в зоне боевых действий.

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