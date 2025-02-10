Вражеский дрон атаковал эвакуационный автомобиль: на востоке погиб военный врач из Киева. Фото

Во время выполнения задания на востоке Украины погиб военный врач-анестезиолог Олег Романенко из Киева. Его сердце перестало биться после атаки вражеских дронов на эвакуационный автомобиль медиков, которые спешили сменить коллег в зоне активных боевых действий.

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Защитнику навеки осталось 54 года. О потере сообщили в Национальном медицинском университете им. А. А. Богомольца.

Олег Анатольевич Романенко родился 17 мая 1970 года в семье медиков: его мама – врач-педиатр, а отец – военный врач. Окончил медицинский факультет №2 НМУ им. Богомольца, овладев специальностью "Анестезиология и интенсивная терапия". До полномасштабной войны работал врачом-анестезиологом, врачом медицины неотложных состояний в разных учреждениях здравоохранения столицы.

Во время полномасштабной войны Олег Романенко сменил профессию гражданского врача на военную специализацию, пройдя соответствующую подготовку. В январе 2023 года он добровольцем вступил в Сил обороны в составе Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь".

"Там, в полевых условиях, он спасал раненых, работая в самых сложных условиях. Однажды и сам получил ранение, но, пройдя реабилитацию, вернулся на передовую. Там его ждали. Там он был нужен… Он был врачом, для которого спасение людей было превыше всего. Он сознательно выбрал сверхсложный путь, желая приблизить нашу победу", – рассказали в "Охматдете", где уже почти 20 лет работает мама Героя.

Медик пользовался авторитетом среди коллег, побратимов и пациентов. За значительные заслуги военного врача было удостоено звания капитана медицинской службы Украины и награждено государственными наградами.

"У него было много друзей и не было врагов. Он был профессионалом в любимой профессии, верным другом и надежным коллегой, любящим сыном, мужем, отцом, верным сыном своего народа. Жил для людей и трагически погиб от рук врага, спасая человеческие жизни. Сейчас невыразимое сожаление переполняет сердце каждого, кто знал Олега Романенко… Искренние соболезнования семье, родным и близким Олега", – отметили в медуниверситете им. Богомольца.

Похоронили военного врача в Киеве 9 февраля. У него остались жена и дочь, родители.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину, погиб боевой медик Александр Перерва из Днепра. В 2022 году он участвовал в эвакуации раненых из Мариуполя, в том числе из "Азовстали", на его счету – десятки спасенных жизней.

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