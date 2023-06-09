Попал в засаду: в Белгородской области был ликвидирован полковник РФ, который должен был организовать отпор 'ДРГ'. Фото

Российские добровольцы "денацифицировали" российского полковника Владимира Кузнецова. Он должен был организовать отпор "украинским диверсантам" в Белгородской области.

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Неподалеку от границы с Украиной российский полковник угодил в засаду и был ликвидирован. Об этом сообщил один из российских пропагандистов, оккупант с позывным "Тринадцатый".

"Подтверждается информация о гибели в Белгородской области полковника-десантника Владимира Кузнецова. Его задачей была организация отпора украинским диверсантам, он попал в засаду на служебном автомобиле недалеко от границы (почему полковник был без охраны в небронированной машине?). Рук не поднимал, пощады не просил. Пал в стрелковом бою, с оружием в руках", – в свойственной российским пропагандистам манере придал ликвидации Кузнецова героического флера оккупант.

Оккупант был женат на главе городского округа Истры в Московской области Татьяне Витушевой. Он воевал против Украины с октября 2022 года. На войну, пишут российские пропагандисты, оккупант отправился добровольцем.

Украинский офицер Анатолий Штефан уточнил, что полковник Владимир Кузнецов с позывным "Улан" командовал 1009 мотострелковым полком ВС РФ. Также ранение в Белгородской области получил командир 3 батальона 1009 мотострелкового полка "Странник".

А блогер Necro Mancer обнаружил в российских пабликах сообщение о том, что ликвидацией Кузнецова потери ВС РФ в Белгородской области не ограничиваются.

"Нам сообщили о гибели командира мотострелкового 1009-го полка, воевавшего под позывным "Улан"… Большие потери понесли 8-я и 9-я роты полка. По последним данным, 8-я рота попала в окружение… Также ранен командир 3-го батальона 1009 полка с позывным "Странник", – писали россияне.

Оккупант был ликвидирован 5 июня.

Похоронили Кузнецова в Истре 8 июня. Ему вручили орден мужества посмертно.

Напомним, ранее в "Русском добровольческом корпусе" сообщили о гибели своего побратима Даниила Мазника. Он командовал штурмом Новой Таволжанки в Белгородской области и захватил там в плен первого российского военнослужащего.

Свой последний бой Мазник принял 3 июня.