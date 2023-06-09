Принял последний бой: в РДК заявили о гибели своего воина, командовавшего штурмом Новой Таволжанки. Фото

В "Русском добровольческом корпусе" рассказали о павшем в боях в Белгородской области побратиме. Свой последний бой 3 июня в Новой Таволжанке принял боец РДК Даниил Мазник.

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Именно он командовал штурмом этого населенного пункта и взял там первого пленного российского военнослужащего. О потере рассказали в Telegram-канале "РДК".

"Третьего июня принял свой последний бой Даниил "Шайба" Мазник. Это он взял первого пленного в Новой Таволжанке и командовал штурмом ПГТ, который и увенчался успехом, но, к сожалению, слишком дорогой для нас ценой", – отмечено в сообщении.

Российские добровольцы, воюющие на стороне Украины, отметили, что Мазник присоединился к РДК с самого начала его создания. Он ранее служил в кадровой российской армии, но когда Кремль превратил ее в банду военных преступников, выступил против бывших сослуживцев на стороне правды.

"Даниил был с нами почти с самого начала и прошёл весь путь, от первых дней становления, когда РДК был просто маленькой бандой отчаянных русских парней, до момента формирования в полноценное подразделение, и лично сделал очень много для этого преображения. "Шайба" отдал 6 лет своей жизни армии РФ, знал изнутри всю несправедливость и гниль этой махины и истово сражался против неё в одном ряду с нами. Храбрый воин, верующий христианин, верный соратник и настоящий товарищ! Навсегда с нами! Навсегда в строю!" – подчеркнули в РДК.

Там также сообщили, что прощание с павшим добровольцем состоится 10 июня в Киеве.

"Церемония прощания состоится завтра на Байковом Кладбище(Чаша) в 11:00", – отмечено в сообщении.

Напомним, ранее бойцы РДК передали "привет" Гладкову и Путину из Новой Таволжанки. В видеообращении из населенного пункта, появившемся в сети 5 июня, они отметили, что российские власти не контролируют Новую Таволжанку.

"Хочу напомнить всем жителям России, что это не какая-то маленькая заброшенная деревня, а населенный пункт в 5 тысяч человек. Сейчас он пуст, здесь находятся только бойцы Русского добровольческого корпуса. Другой власти в этом регионе нет. Раз господин Гладков не может контролировать свою подшефную территорию, мы будем разговаривать только с его руководителями, которые находятся в Москве", – заявил боец РДК на видео.