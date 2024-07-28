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"Попали с дистанции почти 1800 км": Зеленский отметил ГУР и две бригады ДШУ. Видео
Президент Владимир Зеленский отметил работу защитников Украины, которые продолжают уничтожать окупантов, чтобы сохранить украинскую государственность. В частности, весомой стала дальнобойность 9-го департамента Главного управления разведки, продемонстрировавшая точность на дистанции почти 1800 километров от нашей границы.
Признательность бойцам глава государства выразил в вечернем обращении к украинцам 28 июля.
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