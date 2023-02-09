Попали в ''огневой мешок'': воины ВСУ заставили российских оккупантов бежать, бросив оружие и раненых. Видео

Военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады продолжают сдерживать вражеские атаки под Марьинкой. Российские оккупанты несут огромные потери в живой силе, а также бросают технику на поле боя.

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Взвод путинских террористов был уничтожен при попытке штурмовать позиции украинских воинов. Об этом сообщает Командование ДШВ ВСУ в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Путинские террористы пытались незаметно пробраться к позициям одного из подразделений николаевских десантников, чтобы резким штурмом захватить украинские позиции. Оккупанты двигались по посадке в надежде оказаться незамеченными.

Однако воздушная разведка десантников из Николаева вовремя заметила выдвижение противника. Командиром десантного подразделения было принято решение подпустить штурмовое подразделение оккупантов ближе, чтобы оно вышло на хорошо пристреленный участок. В 79-й ОДШБр отметили, что таким образом для противника подготовили так называемый "огневой мешок".

Когда вражеская пехота подошла к определённым позициям, десантники открыли по ней прицельный огонь из станковых гранатометов и пулеметов. Путинские террористы понесли многочисленные потери. Те оккупанты, которые временно остались живы, бросили оружие, раненных товарищей и сбежали.

Напомним, защитники Украины за сутки 8 февраля на фронте ликвидировали 910 российских оккупантов. В целом с начала вторжения в Украину российские войска потеряли больше всего личного состава – 135 010 военнослужащих стали "грузом 200".

Ранее сообщалось, что украинские воины на южном участке фронта уничтожили семь плавсредств, которые использовали российские оккупанты. Их враг готовил к выдвижению своих диверсионных групп.

Как сообщал OBOZREVATEL, кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян одобрительно отозвалась о смертях граждан РФ на войне против Украины. Она заявила, что смерть для россиян неизбежна, поэтому лучше умереть "за правильное и важное" дело, чем от болезни.