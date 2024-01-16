Попали в плен повторно: СБУ сообщила о подозрении 9 боевикам армии РФ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении девяти предателям, добровольно вступившим в оккупационные вооруженные формирования России и воевавшим против Украины на востоке. В частности, подозреваемые участвовали в "мясных" штурмах позиций Сил обороны Украины в районах Бахмута и Лисичанска.

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Подозреваемых украинские воины захватили в плен в Донецкой области, некоторые из них оказались в плену уже во второй раз. Подробности раскрыли в Telegram-канале СБУ.

В Службе сообщили о том, что собрали доказательную базу сразу на девятерых предателей, которые добровольно присоединились к рядам вражеской армии и воевали против Украины на востоке нашего государства.

"Находясь в составе боевых подразделений Южного военного округа Вооруженных сил России, они участвовали в так называемых мясных штурмах позиций ВСУ в районах Бахмута и Лисичанска", – говорится в сообщении.

Все девять подозреваемых не уйдут от ответственности: украинские воины захватили предателей в плен в конце 2023 года, во время боев близ Клещиевки и Спорного на Донетчине.

"Среди задержанных – участники минометных расчетов и радиотелефонисты. Также есть боевики, которые уже второй раз попали в плен к защитникам нашего государства", – уточнили в СБУ.

Восемь подозреваемых являются выходцами из временно оккупированных населенных пунктов Луганской области, девятый – житель Крыма. И большинство из них воевало против Украины на стороне государства-агрессора еще до начала полномасштабного вторжения РФ. Так, один подозреваемый участвовал в захвате Россией города Дебальцево в Донецкой области в 2015 году.

Предатели с Луганщины, как установило следствие, с февраля 2022 года присоединились к 123-й отдельной мотострелковой бригаде 2-го армейского корпуса ВС РФ. Выходец из Крыма контракт с оккупационной армией подписал в сентябре 2023 года во временно оккупированном Симферополе.

"После обустройства огневых позиций вдоль линии восточного фронта их отправили в состав штурмовых групп рашистов для обстрела передовых позиций ВСУ", – отметили в Службе.

Пленным боевикам о подозрении сообщили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:

⁠ч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена);

⁠ ⁠ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);

⁠ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

За совершенные преступления предатели могут быть лишены свободы пожизненно.

"Расследование проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры", – добавили в Службе.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала охранника детсада на Запорожье, который наводил ракеты РФ на дома мирных жителей. В частности, именно по переданным им координатам 30 декабря оккупанты обстреляли поселок Степногорск, уничтожив много домов и убив 43-летнего мужчину. Он в этот день отмечал день рождения.