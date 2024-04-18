'Пора открывать экспорт для ОПК и завоевывать рынки': Чмут объяснил, почему Украине нужна милитарная экономика

Украине, которая уже десятилетие борется с российской военной агрессией, давно стоило перейти на милитаризацию экономики, наращивать военные мощи собственными силами и с привлечением партнеров. В настоящее время государству необходимо открыть экспорт для оборонно-промышленного комплекса и завоевывать иностранные рынки.

Об этом заявил украинский военный аналитик и волонтер Тарас Чмут. Он обратил внимание на тот факт, что в 2024 году в оборонном бюджете страны на закупку вооружения заложили всего $6 миллиардов.

"Запомните эти цифры. И больше никогда не спрашивайте, почему фонды покупают оружие, авто, модернизируют ЗРК и делают каждый день всю свою работу", – отреагировал глава фонда "Повернись живим".

Он подчеркнул, что украинский оборонно-промышленный комплекс способен произвести втрое больше, чем объем всех средств, выделенных на милитарные закупки государством. И это даже не учитывая, что наш ОПК производит далеко не всю номенклатуру, которая нужна для войны.

"Потребности современной войны огромны, если не безграничны. Средств в государстве крайне мало. И те, что есть, мы не лучше используем", – выразил убеждение Чмут.

Военный аналитик призывает к открытию экспорта для ОПК. По его словам, Украине пора зарабатывать валюту, завоевывать рынки и идти в совместные производства оружия и военной техники с партнерами.

"С этой войны мы должны выйти с милитарной экономикой, где значительный процент это именно ОПК – как государственный, так и частный", – пояснил он.

Добавим: на днях министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин рассказал, что из всего оборонного бюджета в размере $40 млрд Украина выделила $30 млрд на зарплаты и выплаты военнослужащим. Остальная сумма пойдет на расходы на ГСМ, форму и покупку вооружений, в частности у отечественных производителей (на оружие остается $6 млрд).

"Это та сумма, которую мы сегодня имеем в контрактах для наших производителей, прежде всего украинских, и это очень мало, поскольку наши производственные возможности втрое больше", – подчеркнул он.

По словам Камышина, сейчас Украина ведет переговоры с иностранными партнерами по покупке за их средства изделий украинской военной промышленности с последующей передачей этой техники и вооружений ВСУ. Кроме того, Киев готов закрывать потребности за счет собственного производства, в частности в бронетехнике, беспилотниках и артиллерийских системах.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте президент Владимир Зеленский подписал законопроект об оборонных закупках, который должен разрешить конфликт между Государственной аудиторской службой Украины (ГАСУ) и производителями военных товаров. Новые правила касаются регулирования ценообразования в оборонных закупках во время военного положения.

По данным Минобороны, за последние полгода в Украине допустили к эксплуатации 344 образца вооружения и военной техники, из них 244 – украинского производства. В частности, военные получили 47 БПЛА и 31 средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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