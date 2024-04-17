В Украине за полгода допустили к эксплуатации 344 новейших образца вооружения, – Умеров

За последние полгода в Украине допустили к эксплуатации 344 образца вооружения и военной техники, из них 244 – украинского производства. Таким образом наши военные получили 47 БПЛА и 31 средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом говорится в блоге министра обороны Украины Рустема Умерова. Все это новое вооружение было внесено в соответствующий реестр с присвоением номера НАТО, принято на вооружение и поставки.

"Соблюдение этого процесса и правил позволяет делать государственные заказы необходимого вооружения у производителей", – отметил министр.

Он отчитался, что Минобороны делает свою "домашнюю работу" по упрощению бюрократических процедур допуска к эксплуатации новых систем вооружения. Теперь допуск к эксплуатации длится до 20 суток, однако сейчас идет работа над уменьшением и этого показателя. Все это позволяет создавать инструменты для построения сильной армии.

"Это война технологий, новых способностей, и вызовов, требующих новых подходов. Поэтому прилагаем все усилия, чтобы наши воины могли давать асимметричный ответ врагу, который превосходит нас и живой силой и количеством классического вооружения", – сказал Умеров.

Как сообщал OBOZ.UA, президенту Украины Владимиру Зеленскому представили новую модель баражирующего боеприпаса, который должен занять ту же нишу, что и российский "Ланцет". Он сможет наносить удары по объектам на оперативно-тактической глубине в 100+ километров.

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