Уже получил первые победы: что известно об украинском аналоге российского 'Ланцета', который презентовали Зеленскому. Фото

Президенту Украины Владимиру Зеленскому представили новую модель баражирующего боеприпаса, который должен занять ту же нишу, что и российский Ланцет. Он сможет наносить удары по объектам на оперативно-тактической глубине в 100+ километров.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Отмечается, что данная модель БПЛА уже одержала первые победы на поле боя, успешно поразив, в частности, российский зенитный ракетный комплекс.

Беспилотник, название которого все еще держится в секрете, был представлен президенту в День работника оборонно-промышленного комплекса.

По мнению военных, новая разработка в перспективе должна стать средством поражения целей как на земле, так и в небе благодаря своей скорости и мощной боевой части.

Как сообщает " Милитарный ", охотясь на вражеские разведывательные беспилотники, приводящие российские авиационные и ракетные удары по украинскому тылу и передовой, он сможет снизить ударный потенциал российских войск. Кроме того, вы будете иметь возможность наносить высокоточные удары по важным единицам боевой техники на большом расстоянии от линии фронта.

Как и большинство беспилотников, он имеет электрический двигатель и запускается с катапульты, что делает его применение простым для пользователей.

Высокая маневренность и возможность поражения статических и подвижных целей по различным траекториям БПЛА обеспечивает новый Х-образный фюзеляж. В частности, он способен входить в цель под прямым углом.

В зависимости от выбранной цели на борту беспилотника может устанавливаться боевая часть весом до 3 кг. Она представлена в разных версиях: обломочная, термобарическая или бронебойная с ударным ядром. Последняя может пробивать до 40 мм брони и наносить серьезные поражения технике, создавая при проломке корпуса большое количество вторичных урамков.

Для перехвата воздушных целей беспилотник будет оснащаться обломочной боевой частью. Ее инициация будет происходить при столкновении с объектом или при приближении к нему по сигналу с пульта оператора. Взрывная волна и поток обломков разрушить фюзеляж вражеского разведчика и таким образом сбить его.

Какие цели сможет сбивать этот дрон?

Максимальная скорость беспилотника не превышает 180 км/ч. Поэтому его основными целями могут быть объекты, двигающиеся медленнее 130 км/ч. Фактически речь идет о российских "Орлан-10", Zala и "Ланцеты". Хотя, теоретически, это могут быть и зависающие или пролетающие на встречных курсах вертолеты. Важным элементом нового украинского ударного комплекса является дрон-ретранслятор, работающий в паре с баражирующим боеприпасом. Он выполняет задачи поиска цели, ее отслеживания в ожидании ударного дрона и объективного контроля последствий попадания.

Благодаря ретранслятору боражирующий боеприпас способен работать на больших расстояниях и с хорошей связью. Используя его, оператор может обойти явление "радиогоризонта" и не терять видеосигнал и управление над дроном вплоть до попадания в цель.

Все беспилотники комплекса оснащаются высоконадежными модулями шифрованной связи (стандарт AES256), что позволяет работать в условиях активного подавления системами РЭБ.

Еще одним важным нововведением для ударного комплекса стала интеграция системы машинного зрения, которая обеспечивает захват объектов и автоматическое донаведение на цель. Эта технология уже активно используется украинскими военными для поражения целей даже в зонах работы мощных комплексов радиоэлектронной борьбы.

На сегодняшний день беспилотный комплекс находится на этапе доказывания. Оно происходит в условиях постоянных пусков и применений в зоне боевых действий, где дрон уже успешно уничтожает вражескую технику. Стоимость одного такого беспилотного самолета не раскрывается, однако, по словам разработчиков, она соизмерима со стоимостью большинства украинских дронов оперативно-тактического класса.

Напомним, в воскресенье, 14 апреля, в своем традиционном обращении президент Украины сообщил, что только за эту неделю страна-агрессор выпустила по Украине почти 130 "Шахедов". Также по территории нашего государства было запущено более 80 ракет и около 700 кабов.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина продолжает сталкиваться с нехваткой участивших в этом году систем противовоздушной обороны на фоне российских ракетно-дроновых атак. Комбинированные вражеские удары заставили страну принимать трудные решения между обеспечением ПВО больших населенных пунктов в тылу и активными боевыми зонами на линии фронта.

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