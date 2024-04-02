Поражают цели с точностью до метра: Украина применяет дроны с ИИ для атак на Россию – CNN

Для атак российских объектов Украина применяет беспилотники с большей дальностью полета и усовершенствованными возможностями. В некоторые из них интегрируют базовые формы искусственного интеллекта для лучшей ориентировки в пространстве и предотвращения глушения.

Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на источники, близкие к украинской программе беспилотников. Благодаря использованию ИИ обеспечивается точность в условиях помех.

"Каждый дрон имеет бортовой компьютер со спутниковыми данными и данными о местности. Полеты определяются заранее с нашими союзниками, и БПЛА придерживается плана полета, позволяющего нам поражать цели с точностью до метра", – отметил источник.

Аналитик Королевского института объединенных служб британского аналитического центра Ноа Сильвия отметил, что украинские беспилотники оснащены "машинным зрением" – разновидностью искусственного интеллекта.

"По сути, вы берете модель, помещаете в нее чип и обучаете эту модель определять географию и цель, к которой она направляется. Когда она будет завершена, то сможет идентифицировать место своего пребывания", – отметил специалист, добавив, что дроны полностью автономны и не нуждаются в связи со спутниками.

Директор и глобальный руководитель товарной стратегии инвестиционного банка RBC Capital Markets Гелима Крофт назвала это изменением украинской тактики, чтобы попытаться избавиться от финансирования российской военной машины. По ее мнению, такие атаки могут оказать большее влияние на российскую экономику, чем нынешние санкции.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 2 апреля в Елабуге в Республике Татарстан (РФ) раздались взрывы. Местные жители пожаловались на атаку дронов. Их целью оказался нефтеперерабатывающий завод "Елаз-Нефтепродукт".

– Источники нашего издания сообщили, что ночной "хлопок" на НПЗ в Татарстане – это совместная операция СБУ и ГУР. Украинский дальнобойный дрон попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, после чего там возник пожар.

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