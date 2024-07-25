Поражен пункт управления врага и два средства ПВО: в Генштабе рассказали об ударах по оккупантам и назвали самые горячие направления фронта

Российская оккупационная армия продолжает наступать на разных направлениях в попытке прорвать оборону украинских войск. В течение суток на фронте было зафиксировано 149 боевых столкновений.

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Самые активные бои продолжаются на Кураховском и Покровском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 25 июля.

В течение суток противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением шести ракет и 58 авиационных ударов с применением 79 авиабомб. Всего враг совершил 4811 обстрелов, 144 из них – с использованием РСЗО.

Под авиационными ударами были районы населенных пунктов Волчанск, Большие Проходы, Липцы, Малые Проходы, Веселое, Черняки Харьковской области; Твердохлебово, Торецк, Верхнекаменское, Александрополь, Воздвиженка, Заря, Скучное, Новоселовка Первая, Ивановка, Тимофеевка, Константиновка, Великая Новоселка, Угледар, Урожайное Донецкой области и Малая Токмачка на Запорожье.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 13 авиаударов по скоплениям живой силы противника, поразили пункт управления, артиллерийскую систему, два средства ПВО и одну РЛС противника.

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Сотницкий Казачок.

На Купянском направлении было 8 боевых столкновений за сутки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника на территории трех населенных пунктов. Акцентировал свои действия враг в районах Синьковки, Стельмаховки и Петропавловки.

На Лиманском направлении наши войска отразили 15 штурмовых действий оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и в Серебрянском лесу. На направлении враг активно применял штурмовую авиацию.

На Северском направлении Силами обороны отражены девять атак вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 12 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра, Нового и Новомаркового.

На Торецком направлении враг сосредотачивал усилия неподалеку от населенных пунктов Северное и Нью-Йорк, где при поддержке авиации совершил семь атак на позиции наших войск.

На Покровском направлении нашими защитниками отражены 38 атак в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Волчье и Карловка, где захватчики пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций, активно применяя штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки, где враг 32 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении оккупанты совершили 13 неудачных атак наших позиций возле Константиновки и Водяного. Били неуправляемыми авиаракетами по Угледару и в район Урожайного.

На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения неподалеку от Роботино, Малой Токмачки и Новодаровки.

На Приднепровском направлении россияне потерпели поражение во время четырех атак на оборонные позиции наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная обстановка без значительных конфигураций.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливая с территории России украинские населенные пункты.

Наши воины продолжают активные действия наносить оккупационным войскам значительные потери в технике и живой силе, истощают наступательный потенциал врага вдоль всей линии фронта и в тылу. В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1230 человек. Также украинские воины обезвредили 11 танков, 26 боевых бронированных машин, 45 артиллерийских систем, два средства ПВО, 66 БПЛА оперативно-тактического уровня, 79 автомобилей и 11 единиц специальной техники.

Напомним, главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российская армия значительно усилила свои ряды личным составом и техникой за два с половиной года полномасштабной войны против Украины. Но это не свидетельствует о внезапном увеличении ее численности, а отражает людские и материальные трудности, с которыми за это время столкнулись украинские Силы обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Александр Коваленко Коваленко отметил, что ситуация с восстановлением запасов техники в РФ гораздо хуже, чем можно было представить. За годы войны у оккупантов почти не осталось МТ-ЛБ.

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