В ISW оценили, достаточно ли у России сил на широкомасштабные операции в Украине, и указали на нюанс с техникой

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российская армия значительно усилила свои ряды личным составом и техникой за два с половиной года полномасштабной войны против Украины. Но это не свидетельствует о внезапном увеличении ее численности, а отражает людские и материальные трудности, с которыми за это время столкнулись украинские Силы обороны.

Видео дня

Несмотря на это врагу не удастся восстановить темп наступательных операций на уровень начала "внезапного" вторжения в 2022-м, а защитникам Украины наоборот под силу провести контрнаступление, при некоторых условиях. На это указал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Сырский назвал численность ВС РФ, задействованных в войне

В интервью британскому изданию The Guardian, опубликованному 24 июля, главнокомандующий ВСУ сказал, что российские вооруженные силы в настоящее время насчитывают 520 000 военнослужащих, задействованных в войне против Украины. При этом Москва стремится привлечь к войне 690 000 оккупантов к концу 2024 года.

По его словам, бои продолжаются на 977 километрах из 3700-километровой линии фронта. И он подтвердил, что ныне захватчики продолжают добиваться тактических успехов, несмотря на значительные потери в живой силе, в то время как ВСУ пытаются защитить жизни украинских военнослужащих.

Сырский заявил, что российские силы в настоящее время имеют преимущество в технике 2:1 или 3:1 над Силами обороны Украины. Кроме того, с 2022 года враг удвоил количество своих танков и бронетранспортеров, утроил количество артиллерийских систем, которые задействует на фронте.

"Это сравнение подчеркивает разницу между военными силами, которые Россия постепенно укомплектовывала и поставляла в течение двух с половиной лет для длительной войны, и первоначальными и плохо подготовленными силами в начале вторжения", – отметили в ISW.

Сырский сказал, что украинское военное командование сосредоточено на решении проблем со снабжением, чтобы защититься от продолжающихся российских наступательных операций, и подчеркнул тот факт, что украинские силы успешно проводят оборонительные операции, несмотря на неравенство в материальном обеспечении с силами агрессора.

Россия сталкивается с проблемами с техникой

Отметается, что способность РФ продолжать постепенно увеличивать количество живой силы и техники, которую она отправляет на фронт, сталкивается со значительными ограничениями в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Российские военные широко полагались на восстановление запасов ресурсов советских времен для поддержания темпа своих наступлений, чтобы избежать полной мобилизации экономики и общества на условия военного времени. Ныне Россия не производит достаточно этих ресурсов, чтобы покрыть текущие потери на фронте.

Аналитический центр Британского международного института стратегических исследований (IISS) в феврале 2024 года предположил, что Россия, вероятно, сможет выдерживать потерю более 3000 ББМ ежегодно в течение еще как минимум двух или трех лет (примерно до 2026-2027 годов) за счет ремонта советских машин, которые находятся на хранении. Но и эти запасы ограниченны и постоянно истощаются.

"Российскому правительству, вероятно, придется и дальше мобилизовать экономику и оборонную промышленность, если ВС РФ намерены поддерживать нынешний темп операций и долгосрочной перспективе. Дальнейшая экономическая мобилизация будет крайне непопулярна среди россиян, которые апатичны к войне, пока она не влияет на их жизнь. А изменение такой политики может ослабить внутреннюю поддержку войны", – пояснили в ISW.

Аналитики говорят, что усилия РФ по формированию сил до сих пор не позволили ей создать значительно более крупную группировку в Украине, и оккупанты по-прежнему неспособны проводить более активные наступления.

Российский диктатор Путин в декабре 2023 года хвастался, что в "зоне боевых действий" находится 617 000 захватчиков, вероятно, имея в виду всех российских оккупантов, включая в себя тылы и плацдармы в захваченных регионах.

В июне 2024 года Путин заявил, что там находится почти 700 000 российских военнослужащих. По мнению экспертов, усилия РФ по формированию армии создают примерно достаточно личного состава для поддержания текущего уровня пополнения сил, но не увеличивают значительно численность оккупантов в Украине. За 2,5 года Силы обороны Украины успешно защитили и освободили территорию перед лицом ВС РФ, которые обладают значительными ресурсными преимуществами.

"Мы продолжаем считать, что украинские силы могут оспорить инициативу на поле боя и в конечном итоге установить условия для проведения как ограниченных, так и крупномасштабных контрнаступательных операций при своевременной и соответствующей помощи Запада в области безопасности", – заявили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Александр Коваленко Коваленко отметил, что ситуация с восстановлением запасов техники в РФ гораздо хуже, чем можно было представить. За годы войны у оккупантов почти не осталось МТ-ЛБ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!