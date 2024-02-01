Крушение Ил-76: Лубинец заявил, что Красный Крест ничего не требует от России

Международный комитет Красного Креста не выполняет свой мандат и не требует ничего от РФ по отношению украинских военнопленных, которые, по заявлениям России, якобы погибли в сбитом самолете Ил-76. Родственники этих людей больше недели не знают, что происходит.

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Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Голосу Америки". Он подчеркнул, что сразу обратился в Международный комитет Красного Креста, но ответа нет до сих пор.

По словам омбудсмена, после того, как в России обнародовали списки украинских военнопленных, якобы находившихся на борту сбитого на Белгородщине военно-транспортного самолета Ил-76, он срочно обратился в Международный комитет Красного Креста за подтверждением, что Россия предоставила им информацию о том, что будет перевозить этим самолетом военнопленных украинцев. Но ответа от МККК нет до сих пор.

Так же как до сих пор нет какой-либо реакции от Красного креста – единственной международной организации с уникальным мандатом защиты прав военнопленных. Именно она должна максимально быстро отреагировать на это событие и требовать от российской стороны информации об этих военнопленных и допуска к их телам, если таковые имеются.

"К сожалению, я постоянно фиксирую факты, что Международный комитет Красного Креста не выполняет свой мандат, не требует ничего от россиян", – сказал Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен также отметил, что сомневается в версии РФ по поводу гибели украинских пленных, иначе бы страна-агрессор не упустила бы возможности продемонстрировать всему миру тела погибших.

"У меня нет оснований считать, что на борту находились украинские военнопленные, как и нет аргументов отрицать это. Мы требуем международного расследования. Относительно тел военнопленных – если бы они реально были на борту, они бы точно были рядом с обломками, и Россия бы это использовала. Этого не произошло – значит, нечего было показывать, наверное", – сказал Лубинец.

Как сообщал OBOZ.UA, в ходе состоявшегося 31 января крупного обмена военнопленными из российского плена вернули не всех украинских военных, которых планировали вернуть еще 24 января. Не вернули тех 65 человек, которых в Москве назвали якобы погибшими из-за аварии военно-транспортного самолета Ил-76, упавшего на Белгородщине.

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