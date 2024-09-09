Поражены две артсистемы и средство ПВО: в Генштабе рассказали об ударах по врагу и назвали самые горячие направления фронта. Карта

Украинские ракетные войска и артиллерия в течение 8 сентября нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники оккупационных войск России. Подтверждено поражение двух вражеских артиллерийских систем и одного средства ПВО.

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В целом за прошедшие сутки потери ВС РФ составили 1150 человек, три танка, девять боевых бронированных машин, 26 артсистем, 33 БПЛА оперативно-тактического уровня, 44 автомобиля и две единицы специальной техники. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В воскресенье, 8 сентября, произошло 164 боевых столкновения.

По уточненным данным, страна-агрессор нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 73 авиационные удары (с применением, в частности, 94 КАБ), совершила 4770 обстрелов, более 190 из них – из реактивных систем залпового огня.

От атак российской авиации пострадали районы населенных пунктов:

– Петропавловка и Глушковка Харьковской области;

– Дружба, Водяное, Новодонецкое и Александрополь Донецкой области;

– Каменское, Лобковое Запорожской области;

– Одрадокаменка Херсонской области.

На Харьковском направлении враг продолжал штурмы, пять боев произошло в районах Волчанска, Тихого, Старицы.

На Купянском направлении количество боестолкновений составило 15. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Синьковки, Степной Новоселовки, Лозовой, Стельмаховки, Мясожаровки и в направлении Глушковки.

На Лиманском направлении наши Герои отбили 12 штурмов в районах населенных пунктов Невское, Новосадово, Торское, Диброва, Чернещина.

На Северском направлении Силы обороны отразили 10 атак возле Спорного, Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского. У последнего враг провел четыре из указанного выше количества атак.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 10 попыток россиян прорвать нашу оборону в районах Андреевки, Майского, Часова Яра, Белой Горы, Предтечино и Клещиевки.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил 24 атаки. Усилия сосредотачивал в районах населенных пунктов Пивничное, Зализное, Нью-Йорк, Торецк, Нелиповка. Кроме того, штурмовал вблизи Дружбы.

На Покровском направлении 8 сентября защитники отразили 39 атак. Основные усилия ВС РФ – в районах Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидово, Мариновки, Михайловки.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков в районах Красногоровки, Долиновки, Украинска, Георгиевки и Константиновки. В общей сложности россияне 30 раз пытались прорвать украинскую оборону на этом участке фронта.

На Времивском направлении оккупанты совершили четыре атаки в направлении Водяного. Противник успеха не имел.

На Ореховском направлении произошло два безуспешных для врага столкновения недалеко от Малой Токмачки и Работиного.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Оперативная обстановка без значительных изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями Россия сохраняет военное присутствие. Со своей территории авиация РФ била по районам Ямполя, Березы, Бачевска, Княжичей, Кондратовки, Первомайского, Олиного, Сум, Николаевки, Семеновки, Карповичей, Углов и ряда других приграничных населенных пунктов.

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам значительные потери в технике и живой силе, истощают наступательный потенциал врага вдоль всей линии фронта и в тылу.

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