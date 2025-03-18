Поражены танк, БТР, БРЭМ и БПМ: FPV-дроны пограничников разгромили колонну вражеской техники на Курдюмовском направлении. Видео

На Курдюмовском направлении украинские пограничники из подразделения РУБпАК "Феникс" нанесли сокрушительный удар по колонне российской техники. Враг пытался прорвать оборону, но бойцы бригады "Помста" остановили его атаку.

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Для поражения российской военной техники использовали FPV-дроны. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Враг пытался прорвать линию обороны украинских защитников, но бойцы бригады "Помста" остановили наступление", – говорится в сообщении.

В результате точной работы FPV-дронов было уничтожено или повреждено несколько единиц бронетехники. Среди них – танк Т-72, бронетранспортер, бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) и боевая пехотная машина (БПМ).

Как сообщал OBOZ.UA, операторы батальона беспилотных систем Вооруженных Сил Украины "Flying Skull" успешно сорвали наступление российских войск на Покровском направлении. При этом наши защитники уничтожили два вражеских танка Т-72.

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