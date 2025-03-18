Силы беспилотных систем сорвали штурм армии РФ на Покровском направлении и уничтожили два танка Т-72. Видео

Операторы батальона беспилотных систем Вооруженных сил Украины "Flying Skull" успешно сорвали наступление российских войск на Покровском направлении. При этом наши защитники уничтожили два вражеских танка Т-72.

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Соответствующие кадры показало Командование сил беспилотных систем ВС Украины. Во время аэроразведки в зоне ответственности подразделения были обнаружены два вражеских танка, двигавшихся в сторону позиций украинских военных.

Операторы батальона немедленно подняли в воздух FPV-дроны для уничтожения техники.

Первый танк был поражен точным ударом, в результате чего сдетонировал боекомплект, что привело к его полному уничтожению. Другой танк был уничтожен точными ударами по моторно-трансмиссионному отделению, повлекшем пожар, в результате которого машина выгорела полностью.

Следует отметить, что Т-72 – это один из самых массовых танков армии РФ, однако он имеет серьезные уязвимости. Одной из таковых является плотное расположение боекомплекта в подбашенном пространстве. Это часто приводит к детонации боекомплекта после пробития брони или при попадании FPV-дрона в люк, что и послужило причиной уничтожения двух танков.

Напомним, на передовой украинские нацгвардейцы успешно провели спецоперацию и взяли в плен пятерых российских оккупантов. Операцию организовали разведчики бригады "Красная Калина", точно определившие место нахождения противника.

Ранее в Госпогранслужбе показали, как оккупанты изуродовали ударами Покровск. В еще недавно цветущем городе ныне изуродованы здания, обгоревшие стены и воронки от российских снарядов. При этом в Покровске до сих пор остаются гражданские. Украинские пограничники, держащие оборону на направлении, оказывают им всю возможную помощь.

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