'Разбитые дома, выжженные стены': в сети показали, как оккупанты изуродовали ударами Покровск. Фото

Российские войска превращают город Покровск на Донбассе в руины. Как и в других населенных пунктах, которые Россия взялась "освобождать", здесь повсюду разбитые дома, выжженые стены и следы вражеских ударов.

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И даже при таких условиях украинские пограничники продолжают держать оборону города и помогают тем горожанам, которые до сих пор остаются в Покровске. Фото из изуродованного города показали в Государственной пограничной службе Украины.

"Покровск. Когда-то полная жизнь город превращается в руины. Разбитые дома, выжженные стены, следы вражеских ударов – такую реальность Россия приносит украинским городам. Но, несмотря на все, пограничники продолжают держать оборону и помогать оставшимся", – говорится в комментарии к жутким фотографиям.

В ГПСУ также подготовили видеоматериал, в котором рассказали, как пограничники сдерживают врага на подступах к Покровску.

Напомним, ранее украинские военные рассказали, что армию России оттеснили от трассы Покровск-Константиновка. Ситуация в данном районе улучшилась благодаря ужесточению контратак со стороны украинских защитников.

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