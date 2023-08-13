'Порой наблюдается до пяти мин на квадратный метр': Резников призвал Запад дать большее оборудование для разминирования

Министр обороны Алексей Резников обратился к международным партнерам с призывом оказать содействие в разминировании украинских территорий. Российские оккупанты стремительно закладывают взрывоопасные предметы при отступлении, создавая препятствия для Сил обороны, однако с помощью союзников их можно преодолеть.

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Об этом чиновник рассказал в комментарии изданию The Guardian. Он заметил, что порой наши саперы раскапывают по пять мин на каждый квадратный метр.

"У нас есть опытные саперы и современная техника, но их крайне недостаточно для фронта, протянувшегося на сотни километров на востоке и юге Украины", – подчеркнул Резников.

Наибольшие надежды в этом вопросе глава Минобороны возлагает на такие страны как Великобритания и Япония. Последняя не оказывает украинской стороне помощи в виде летального оружия, но обладает мощными инструментами для обезвреживания участков, которые подверглись минированию захватчиков.

Напомним, что накануне по всей стране работали 133 пиротехнических расчета. Больше всего – в Херсонской, Харьковской и Донецкой областях. Каждого специалиста лично поблагодарил украинский гарант Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, на сегодняшний день заминировано около 200 тыс. кв. км территорий, что делает Украину самой заминированной страной на планете. Для их разминирования необходимы десятилетия.

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