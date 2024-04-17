Порошенко на годовщину гибели Барны передал на фронт для его брата две сотни дронов для мести

17 апреля 2023, накануне собственного дня рождения во время штурмовых действий на Донбассе погиб Олег Барна. Родной брат Героя Степан Барна, воюющий в рядах 10-й ОГШБр "Эдельвейс", объявил сбор ста FPV-дронов в отместку врагам. Петр Порошенко удвоил это количество и лично привез дроны-камикадзе в десятку во время поездки на восточный фронт.

"Наш Олег Барна погиб во время штурма 17 апреля 2023 года в Донецкой области, менее чем за 24 часа до своего дня рождения. Мы хотим отплатить оккупантам за то горе, которое они нанесли украинскому народу и нашей команде в частности, напомнить о цене, которую мы платим. Хотим мести. Для этого привезли FPV-дроны. И не куда-нибудь, а в подразделение, где служит его брат Степан. Чтобы брат смог отомстить за брата", – объяснил пятый президент.

Вспоминая брата, Степан Барна рассказывает: "это тип человека, воина, казака, который при любых обстоятельствах вместо хороших памятников, вместо каких-то празднований, торжеств, избрал бы одно - как можно больше уничтожить врагов на украинской земле. Инициатива нашего подразделения заключалась в том, что благодаря людям – кто один дрон, кто три, кто пятнадцать – мы собрали уже около сотни дронов. Спасибо вам за то, что вы удвоили это количество. Наша потребность приблизительно 20 единиц дронов в день. Мы устроим ад для орков на украинской земле. И каждый, кто сдохнет на земле Донбасса, будет знать, что он сдох только потому, что погиб Олег Барна".

"Мы сделаем все для того, чтобы отомстить за каждого нашего собрата. У нас два дня назад также погиб в подразделении побратим Игорь Бескоровайный из Тернопольщины. Чтобы их смерть была не зря, мы вместе сделаем все, чтобы освободить украинскую землю от российского оккупанта. Брат за брата", – говорит Степан Барна.

Народный депутат 8-го созыва Олег Барна год назад погиб в бою на Донетчине во время штурмовых действий вблизи села Павловка.

Олег Барна был активным общественно-политическим деятелем, начиная от студенческой голодовки в 1990 году под названием "Революция на граните" до Революции Достоинства, где получил ранения при обстреле 18 февраля 2014 года. В июле 2014 пошел добровольцем в зону АТО. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году снова ушел на фронт. Сначала служил в составе 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола, затем – в 68-й отдельной егерской бригаде имени Олексы Довбуша. Выполнял боевые задания на донецком направлении обороны.

В августе 2023 вместе с бойцами своей штурмовой группы Олег Барна был посмертно награжден.

"Наш собрат Олег Барна был отмечен орденом "За мужество" ІІІ степени. Заслуженную награду получил и его командир Валерий Дорохов, вместе с которым они погибли во время штурма в Донецкой области. Удостоены и воины 68 бригады, которые с ними были в штурмовой группе", – сообщил Петр Порошенко.