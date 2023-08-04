Порошенко о подбитом в Новороссийске судне РФ: они все встретятся на дне

Российским военным преступникам не будет покоя нигде в мире, пока они будут совершать преступления в Украине.

Видео дня

Таким образом пятый президент Украины Петр Порошенко отреагировал на атаку украинских спецслужб на корабли РФ в порту Новороссийска.

В ходе этой операции украинский морской дрон удачно атаковал большой десантный корабль РФ "Оленегорский горняк".

"Дно – место, где встретятся все российские корабли. Сегодня корабль "Оленегорский горняк" успешно отразил удар морского дрона своим бортом. И кое-что присел на дно", – написал Порошенко.

Он подчеркнул, что пока россияне будут совершать преступления в Украине, "им не будет покоя ни в акватории, ни в портах, ни где бы то ни было в мире".

Напомним, утром 4 июля в России заявили об атаке дронов на военно-морскую базу в Новороссийске. Вблизи этого портового города были слышны взрывы, движение судов россияне остановили.

Они традиционно отчитались о якобы успешном уничтожении дронов. Однако впоследствии в сети появилось видео, на котором видно, как после атаки перевернулся на бок один из российских кораблей, его буксируют к берегу.

Со временем появилась информация, что операцию в районе Новороссийска провела СБУ в сотрудничестве с ВМФ Украины. Момент атаки дрона на десантный корабль РФ в Новороссийске попал на видео.

В Черном море российский корабль из далекого Мурманска оказался из-за повреждения Крымского моста в июле: оккупанты пытались с его помощью решить логистические проблемы.