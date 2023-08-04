Как корабль Северного флота 'Оленегорский горняк' оказался в Новороссийске и чем его поражение поможет Украине: разъяснение

Российский крупный десантный корабль "Оленегорский горняк", который ночью был поражен при атаке дронов возле Новороссийска, принадлежит к Северному флоту РФ. Три недели назад оккупанты перегнали его в Черное море, чтобы возить грузы между материковой частью РФ и оккупированным Крымом.

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Россияне с помощью этого БДК пытались решить проблемы с многокилометровыми пробками на Керченском мосту и возникшие у них логистические трудности после повторной атаки по этому незаконному сооружению. Подробности сообщили в международном разведывательном сообществе InformNapalm.

В ходе атаки морских дронов на Новороссийск в ночь на 4 августа поражение получил российский большой десантный корабль проекта 775 "Оленегорский горняк" Северного флота РФ. Расследователи рассказали, как он очутился в Черном море.

"Вам наверняка интересно, каким образом корабль Северного флота оказался в Черном море? Все очень просто, 3 недели назад, 11 июля, российские региональные каналы сообщали в своих сюжетах, что этот корабль по указанию Путина прибыл в Керчь, чтобы обеспечивать транспортировку грузов через большие пробки на Керченском мосту", – говорится в сообщении.

В упомянутом сюжете, вышедшем на основанном оккупантами пропагандистском канале "Керчь 24", пропагандистка рассказывала, что с помощью этого БДК россияне рассчитывали решить проблемы с Крымским мостом, с которыми они столкнулись этим летом.

"Большой десантный корабль "Оленегорский горняк" прибыл в Керчу для перевозки автотуристов в случае возникновения пробок на подходах к Крымскому мосту. Теперь в проливе их будет ходить два. Пока БДК перевозят малотоннажные газели из порта "Кавказ" в Керченский рыбный порт. За сутки осуществляют примерно по пять рейсов каждый", – заявила пропагандистка.

В сюжете оккупанты кичились размерами "Оленегорского горняка" и тем, что в "танковом отсеке" он может перевозить за раз до 40 легковых авто.

"Особенность этого корабля – стойкость к шторму", – подчеркивали пропагандисты.

Однако к украинским дронам, как выяснилось этой ночью, "устойчивости" у российских кораблей нет.

В пропагандистском сюжете командир корабля, капитан 2 ранга Максим Рыхлов, с пафосом рассказывает, как его корабль будет спасать оккупантов, которым захотелось посетить украденный украинский Крым, а также как много грузов и техники он может перевозить.

"Что еще важно, "Оленегорский горняк" вместе с другими БДК осуществляли перевозку транспорта и боеприпасов через Керченский пролив - об этом минобороны РФ даже снимало сюжет. То есть в условиях повреждения Крымского моста – один большой десантный корабль – это значительный удар по российской логистике", – добавил российский блогер "Быть или...".

Он напомнил, что "Оленегорский горняк" стал пятым большим десантным кораблем РФ, поврежденным за время полномасштабной агрессии России. Большие потери также российский флот понес 24 марта 2022 года в порту Бердянска, когда были атакованы сразу несколько российских БДК. Тогда большой десантный корабль "Саратов" был уничтожен, а "Орск", "Цезарь Кунников" и "Новочеркасск" повреждены.

Блогер также напомнил, что стоимость БДК "Саратов", по данным Forbes, составляла порядка 75 млн долларов. "Оленегорский горняк" несколько уступает ему в размерах, но имеет схожие ТТХ, так что стоимость этого БДК не намного меньше.

"Если он (российский БДК "Оленегорский горняк". – Ред.) выведен из строя надолго, то это достаточно значительный успех", – резюмировали в InformNapalm.

Напомним, утром 4 июля в России заявили об атаке дронов на военно-морскую базу в Новороссийске. Вблизи этого российского портового города были слышны взрывы, движение судов россияне остановили.

Они традиционно отчитались о якобы успешном уничтожении дронов. Однако впоследствии в сети появилось видео, на котором после атаки перевернулся на бок один из российских кораблей: его буксируют к берегу.

Впоследствии стало известно, что операцию по атаке в районе Новороссийска провела СБУ в сотрудничестве с ВМФ Украины. Момент атаки дрона на десантный корабль РФ в Новороссийске попал на видео.