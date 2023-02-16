Порошенко о поставках оружия: Украине нужно то, что изменит правила игры

Порошенко в эфире американского телеканала MSNBC заявил, что Украине крайне необходимы боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы и ПВО. Он также призвал союзников ускорить решение по истребителям и поставкам танков.

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"Нам нужно что-то, что изменит правила игры, и это должно быть доставлено в российскую наступательную операцию. В этой ситуации я очень приветствую так называемую танковую коалицию в рамках группы государств Рамштайн. Очень важно, что Соединенные Штаты поставляют один батальон Abrams. Два батальона Leopard благодаря Германии, Польше, Канаде, Испании, Норвегии, Дании, Нидерландам, Португалии и Challengers из Великобритании – это жизненно важно, и вместе с этим нам нужны как воздух боеприпасы, нам нужна система радиоэлектронной борьбы, нам нужна ПВО. И, наконец, это все менее эффективно, если у нас нет реактивных истребителей", – объясняет пятый президент.

Порошенко подчеркнул, что рад, что украинские пилоты начинают готовить в Соединенном Королевстве и очень надеется, что и в Соединенных Штатах, потому что пилотам требуется определенный период времени. Украине следует остановить российское доминирование в украинском воздухе.

"Мы имеем одни из лучших в мире Вооруженные Силы, созданные нашей командой с 2014 года при большой поддержке наших партнеров, в том числе США. Но мы прошли этот путь через Javelin в Patriot и Abrams, и я держу кулаки, чтобы мы также получили F16. Если у нас будет больше оружия, это будет кратчайший путь к миру", – убежден Порошенко.

Пятый президент отмечает, что еще один фактор – это санкции. По его мнению, нужно сократить российский экспорт с 600 миллиардов долларов в год до 300 и остановить денежный поток Путина для финансирования войны, для финансирования убийства украинцев.

Он также пояснил, что будет означать победу Украины в войне: "наша победа – это устойчивая ситуация безопасности на континенте. Стойкая ситуация безопасности в мире. Без полноценного членства Украины в НАТО я сомневаюсь, что это возможно".