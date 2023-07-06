Порошенко об обстреле Львова: лучший способ направить нашу ярость – поддержка ВСУ

Европейский Союз должен ускорить поставки оружия для Вооруженных Сил Украины, ввести международный трибунал для президента-агрессора Владимира Путина, а также поддержать приглашение Украины в НАТО.

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Об этом заявил лидер "Европейской солидарности" и пятый президент Украины Петр Порошенко, комментируя ракетные обстрелы Львова, в результате которых погибли люди.

"Сегодня оккупанты совершили очередной кровожадный обстрел. Российская ракета попала в многоквартирный дом во Львове. 4 погибли, еще 12 человек госпитализированы. Лучший способ направить нашу ярость – помощь ВСУ. И не до конца, а до победы", – подчеркнул Порошенко.

Он убежден, что именно победа Украины гарантирует мир на континенте и безопасность всего Свободного мира.

"Поэтому мы должны выиграть эту войну. Об этом вчера шла речь в Брюсселе на заседании парламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС", – сообщил Порошенко.

По его словам, формула победы ясна и состоит из пяти пунктов.

– Пункт номер один – оружие. Нам все еще очень не хватает боеприпасов для украинской артиллерии. Нам нужна современная система противовоздушной обороны, чтобы остановить российское господство в воздухе. Система радиоэлектронной борьбы. Нам очень нужны F-16. Каждый день за эту войну украинский народ платит ужасную цену.

– Пункт номер два – санкции. Эффективность санкций можно понять по одному очень простому признаку – это сокращение объема российского экспорта. Если в 2021 году это было 600, то сейчас должно быть 200 млрд долларов, чтобы остановить способность России финансировать войну. В этой ситуации следует ввести санкции на российские СПГ-продукты на Ямале, в Балтийском море.

– Пункт номер три – справедливость, международное правосудие по военным преступлениям Путина.

– Пункт номер четыре – экономическая помощь Украине. Надо не только продвигать иностранные государственные финансы как донора для Украины, но и создать очень привлекательный инвестиционный климат для Украины. Если бы частные инвестиции составляли 80% всех необходимых ресурсов.

– Пункт номер пять – членство в НАТО и ЕС. Что для Украины означает членство в НАТО? Завершение войны. Каждый европеец должен понять, что именно это закончит войну.