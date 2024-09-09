Порошенко обсудил с потенциальным президентом Польши усиление поддержки Украины и защиту воздушного пространства по 'израильской модели'

Петр Порошенко во время встречи с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским поблагодарил польских партнеров за поддержку борьбы украинцев против российского агрессора, важную гуманитарную помощь Киеву и другим городам Украины с первых дней полномасштабного российского вторжения, приют для более чем 100 тысяч украинцев в столице Польши.

Видео дня

О встрече с потенциальным президентом Польши Петр Порошенко рассказал в соцсетях. Он отметил, что они с Рафалом Тшасковским обсудили ужесточение поддержки, энергетическую безопасность и защиту воздушного пространства Украины.

"Подробно рассказал ему о состоянии безопасности в Украине в целом, ситуации на фронте, мотивации украинских военных и насущных потребностях для отражения российскому вторжению. Самое время для совместного с союзниками ответа агрессору по образцу "израильской модели" на дерзкие обстрелы территории Украины, тем более нарушение воздушного пространства союзников", – сообщил пятый президент в соцсетях.

"Отдельно коснулись вопроса энергетической безопасности и соответствующих вызовов перед Украиной во время зимнего сезона. Благодарен за готовность помогать нам выстоять и победить", – отметил Порошенко.

"Отметили важность для Украины децентрализации, успешно работающей в Польше. Также отметили необходимость свободных СМИ, в том числе во время войны, для эффективного противодействия российской дезинформации и информационным манипуляциям. Мы также обсудили состояние и перспективы обеспечения культурных и языковых потребностей украинских детей в Польше", – сказал Порошенко.

Как известно, мэр Варшавы Рафал Тшасковский является наиболее вероятным кандидатом в президенты Польши от "Гражданской коалиции" Дональда Туска. Президентские выборы в Польше пройдут в 2025 году. По последним социологическим опросам, мэр Варшавы уверенно опережает своих конкурентов и имеет поддержку по всей стране.