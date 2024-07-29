Порошенко передал бойцам ССО рекордную партию помощи на 18 млн грн

Петр Порошенко в День сил специальных операций передал технику и оборудование подразделениям на 18 миллионов гривен и поздравил воинов с праздником.

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Об этом он рассказал в Facebook.

"Когда зло распускает свои когти, когда оккупанты и террористы посягают на нашу свободу, серые волки выходят на охоту. Герои, чьих имен и лиц враг не узнает даже перед смертью, "Идут на вы!", – подчеркнул Порошенко.

"Силам специальных сделок сегодня 8 лет. Горжусь тем, что в свое время имел большую честь подписать указ о создании ССО. Тогда в штабах, центрах и на полигонах шли грубые дискуссии, нужны ли вообще в ВСУ Силы специальных операций. Я был уверен, что да – и время показало, что был прав", – отметил пятый президент Украины.

"С 2016 года ССО совершили чрезвычайно сложные операции в Донецкой и Луганской областях. О части из них я еще не могу рассказать в деталях: это были разведывательно-диверсионные рейды в тыл противника, за линию фронта. Сегодня это те солдаты, которые выполняют рискованные, тайные задачи в местах, куда никто не захотел бы идти. Если нужно выполнить сложную задачу – ищите ССО", – подчеркнул он.

"Поэтому с 24 февраля мы еще активнее работаем вместе. За это время нам удалось приобщиться к укомплектованию Школы снайперов, обеспечить группы снайперов ССО тепловизионными прицелами, снайперским оружием, "мавиками", "аутелами" и другой техникой", – рассказал Порошенко.

"Сегодняшний праздник меня пригласили встретить вместе старые друзья из разных полков и центров ССО. Приехали мы как всегда – с подарками на 18 миллионов гривен. Привезли ребятам несколько сотен FPV-дронов, разведывательные "Мавики", наши стирально-душевые комплексы, ПАРМ, командно-штабной модуль – все, что просили", – отметил он.