Порошенко передал военным комплекс 'Ай-Петри СВ', который может обнаруживать и глушить сигналы вражеских дронов. Фото и видео

Петр Порошенко передал военным новейший комплекс "Ай-Петри СВ", предназначенный для противодействия средствам технической разведки. Этот комплекс будет защищать критично важные объекты инфраструктуры. По его словам, это очередной этап в обеспечении войска комплексами "Ай-Петри".

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба "Евросолидарности".

Военные уточнили, что Ай-Петри важен тем, что с его помощью можно обнаруживать и глушить сигналы враждебных беспилотников.

"После обстрелов в отчете от Воздушных Сил можно прочесть: враг атаковал Украину определенным количеством беспилотников: часть из них уничтожены, а остальные – локационно потеряны. И когда вы читаете "локационно утеряны", знайте, что наши комплексы "Ай-Петри" к этому причастны", – добавляет Порошенко.

"Каждый раз мы передаем по 3-4 комплекса "Ай-Петри" нашим подразделениям противодействия технической разведке за один раз. Сегодня – только один. Но именно с него мы начинаем новую веху в поставке "Ай-Петри" в армию. Назначением этого комплекса станет прикрытие объектов критической энергетической инфраструктуры и военно-промышленного комплекса", – объясняет пятый президент Украины.

Порошенко уточнил, что в планах, чтобы "Ай-Петри" были расположены по всей территории Украины, там, где есть критически важная промышленность и объекты энергетики.

В ноябре прошлого года Порошенко рассказал об инвестировании 150 млн грн в разработку новейшей системы противодействия средствам технической разведки, которую впоследствии назвали "Ай-Петри СВ". По состоянию на сегодня финансирование соответствующего проекта превысило 200 млн грн, на фронт передали уже десятки комплексов.

"Это не только и не столько РЭБ. Это уже кибербезопасность, которая имеет уникальные свойства, разработанная специалистами нашей команды – программистами, инженерами. Сегодня ничего подобного нет ни в Вооруженных Силах Украины, ни у противника. Но мы наладили уже серийное производство. Мы за этот очень короткий срок прошли все виды испытаний Генерального штаба и поставили его на вооружение. Официально он был принят", – сообщил Порошенко.

Кроме того, пятый президент объяснил, почему именно решил инвестировать деньги в данные разработку.

"У меня не было другого выхода, потому что ничего подобного я среди всех разработок не видел. Я вкладывал в научно-исследовательскую разработку тогда, когда мы еще не имели никакой эффективно работающей модели. Но я верю в нашу команду, верю в программистов, верю в инженеров. И верю в уникальное мастерство тех экипажей, которые сейчас применяют эту киберзащиту непосредственно на полосе столкновения", – говорит Порошенко.

Ранее Петр Порошенко обнародовал план действий для победы Украины. Он предусматривает, в частности, надлежащее обеспечение ВСУ и защиту украинских военных, срочное строительство фортификаций, создание целевого фонда для нужд ВСУ, куда будут аккумулироваться средства военного сбора и военных ОВГЗ, наращивание собственного производства оружия, мобилизация украинской экономики и переход на военные рельсы, усиление санкций против России, реальная борьба с коррупцией и членство Украины в НАТО.

"Мы должны принимать быстро решения, быстро реализовывать, быстро реформировать страну. Это – наши эффективные шаги по приближению нашей победы", – резюмирует Петр Порошенко.

Кроме того, 24 октября Петр Порошенко привез десантникам из 7 армейского корпуса быстрого реагирования, который был сформирован только в этом году, привезли 100 FPV-дронов "Вирий", несколько единиц купольного РЭБ "Шатро" для борьбы со вражескими беспилотниками, 20 обогревателей и десяток "Ванильных Сахарков".