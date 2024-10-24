Порошенко привез технику в 15 бригад, воюющих под Покровском и в других направлениях фронта. Фото

Мобильные телефоны "красные" каждый день – так описывает Петр Порошенко непрерывные запросы с фронта от подразделений ВСУ. Сегодня 24 октября в 15 бригад на восточном направлении привели большую партию техники – то, что больше всего просят бойцы.

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Об этом сообщила пресс-служба "Евросолидарности".

В частности, десантникам из 7 армейского корпуса быстрого реагирования, сформированного только в этом году, привезли 100 FPV-дронов "Вирий", несколько единиц купольного РЭБ "Шатро" для борьбы с вражескими беспилотниками, 20 обогревателей и десяток "Ванильных Сахарков".

Бойцы 60-й отдельной механизированной бригады, оборонявшие Бахмут, получили 100 FPV-дронов "Вирий", квадрокоптеры "Мавик", зарядные станции, а также обогреватели и детекторы дронов.

59-я отдельная мотопехотная бригада была создана в 2014 году, когда россияне ворвались в Украину. И она до сих пор остается одним из самых боеспособных подразделений ВСУ, имея на боевом счете контрнаступление в Херсонской области. Бригада получила 200 FPV-дронов и несколько "Мавиков", позволяющих более эффективно уничтожать вражеские позиции. Также в бригаду передали 50 обогревателей.

Бойцам Отдельного центра специальных операций "Восток", выполняющего спецоперации на оккупированных территориях и во вражеском тылу, привезли 200 FPV-дронов, 4 "Мовика", а также "Bluetti", дизельные обогреватели и "Ванильные Сахарки".

Военным из 5 отдельной штурмовой бригады отгрузили 20 шин для автомобилей HMMWV, комплексы РЭБ "Шатро", обогреватели и детекторы дронов "Ванильный Сахар".

Схожий груз получили и морские пехотинцы. 37 и 38 отдельные бригады морской пехоты заказывали FPV-дроны, "Мавики", РЭБы, дизельные автономные обогреватели и "Ванильные Сахарки".

Военным из 70-го отдельного батальона 101-й бригады ТРО привезли грузовик DAF Layland, который обеспечит быстрое перемещение личного состава.

"Мы возвращаемся с покровского направления и остановились на границе области после того, как передали 15 бригадам все необходимое: FPV, комплексные РЭБы с рамами, обогреватели, позиции по ночным "Мовикам", позиции по многим – многим вещам", – сказал Порошенко.

"Это часть нашего плана действий. Каждый день мы должны делать не заявления, не обращения, не расчеты на партнеров или кого-либо. Мы должны делать свою работу. Никто, кроме Вооруженных Сил Украины, не способен спасти Украину, сохранить Украину и обеспечить победу", – считает Порошенко.

"А для этого мы должны не пенсии многосоттысячные выплачивать прокурорам, не на 40% судейское обеспечение увеличивать, не воровать деньги у бригад по НДФЛ, а делать каждый свое дело, чтобы усилить обеспечение воинов", – убежден пятый президент.

По его словам, воин должен иметь исчерпывающий список снаряжения, который получит немедленно после мобилизации. "Думаю, что смогу донести эти пожелания воинов для тех, кому нужно", – отмечает Порошенко.

Ранее Петр Порошенко обнародовал план действий для победы Украины. Он предусматривает, в частности, надлежащее обеспечение ВСУ и защиту украинских военных, срочное строительство фортификаций, создание целевого фонда для нужд ВСУ, куда будут аккумулироваться средства военного сбора и военных ОВГЗ, наращивание собственного производства оружия, мобилизация украинской экономики и переход на военные рельсы, усиление санкций против России, реальная борьба с коррупцией и членство Украины в НАТО.

"Мы должны принимать быстро решения, быстро реализовывать, быстро реформировать страну. Это – наши эффективные шаги по приближению нашей победы", – резюмирует Петр Порошенко.