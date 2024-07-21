Порошенко показал, как арта под прикрытием РЭБ 'Ай-Петри' уничтожает оккупантов в районе Марьинки

Петр Порошенко инвестировал в разработку новейшей системы РЭБ "Ай-Петри" 150 млн грн. В настоящее время сумма инвестиций составила 200 млн грн, два десятка комплексов уже работают на фронте. Одними из первых из них получили артиллеристы, в том числе и на Марьинском направлении.

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Порошенко распространил в соцсетях уникальное видео с Марьинского направления, где боги войны уничтожают оккупантов. Наши бойцы здесь работают под прикрытием РЭБ "Ай-Петри".

"Внимание, расчет, свести! За каждую украинскую слезу, за каждый разрушенный дом, за каждую потерянную душу, за каждую изуродованную судьбу – пушка, огонь!" – с такими словами отправляют врагам "убийственные пожелания" наши артиллеристы.

"Во-первых, это просто красиво. Люблю смотреть, как трудятся "боги войны". Особенно когда их на Марьинском направлении прикрывает наш Ай-Петри. Во-вторых, редко так близко увидишь работу легендарной М-777. Несколько выходов – и прощай российскую технику", – написал Порошенко.

"Хочу, чтобы вы познакомились с этими нереально крутыми воинами. "Смузи" имеет европейский диплом о высшем образовании. Полномасштабная война застала его в Западной Европе, где он уже жил несколько лет, имел хорошую работу и море под боком. Он променял одну жару на другую. Только теперь его жара – ежедневные штурмы россиян и почти непрерывная работа на американской гаубице. "Тор" с войной столкнулся еще в 2014 году в Крыму. Он служил на легендарном Бельбеке в Севастополе. Сейчас он – главный сержант артдивизиона Донецкой области. И каждый день с удовольствием поражает враждебные цели", – рассказал пятый Президент.

"Враг прет – и прет большими колоннами. Бывает 38 единиц техники, бывает десять. Бывает, что приезжают бетеры, прямо у наших траншей высаживают пехоту – и они идут в наступление. В этом направлении "семерки" себя очень хорошо показали", – рассказывает боец с позывным "Смузи".

"Вы находитесь на огневой позиции артиллерийской бригады. Как видите, это закрытая огневая позиция. Американская гаубица М 777, которая выполняет разные задачи на Марьинском направлении", – говорит военный с позывным "Тор".

"Пехоту мы кроем кассетами, это маленькие бомбочки, падающие с неба. Пехота уже тогда скрывается и не производит наступательные действия. У нас есть осколочные снаряды, поражающие технику противника, легкобронированную, бронированную. Также есть снаряды, которые позволяют уничтожать врага на расстоянии – это гаубицы "Мста", "Гиацинт" и другие САУ, которые есть у противника", – объясняет артиллерист.

"Я с 9 апреля 2022 года на войне. Тогда не было так много БПЛА, не были развиты FPV, "Ланцеты". Первый Ланцет мы встретили в 22-м году уже под Бахмутом. Один из "Ланцетов" протаранил нашу САУ, и тогда, к сожалению, у нас были погибшие и раненые", – рассказывает артиллерист.

"Если идут очень интенсивные бои, ребята почти не спят, потому что отбивают штурмы. Интенсивность в этом направлении в последнее время очень велика", – говорит "Смузи".

"Самым врагом на данный момент является БПЛА. Не артиллерия противника. Почему БПЛА? Они могут применяться как камикадзе, так же они могут и корректировать, осуществляют управляемый огонь по нашим системам. То, что у нас есть "Ай-Петри СВ", благодаря этим средствам мы можем знать, что над нами висит "птичка", наш командир передает информацию на связь РЭБ, включаются станции потуги – и БПЛА противника пропадает", – говорит военный.

"Когда Ай-Петри начали работать на нашем направлении, все стало проще. Потому что штурмы проходят ночью, под самый рассвет. Мы выстреливаем БК, нам нужен подвоз или что-то во время обстрела было повреждено. Старлинк, антенны к рациям. И это нужно делать днем. С этими системами мы можем быть в безопасности при перемещении. Потому что они глушат все сигналы, которые есть в небе", – говорит Смузи.

"Мы можем более спокойно чувствовать себя как артиллеристы. За это очень благодарю всех разработчиков, приятно, что за нас переживают", – добавляет "Тор".

По словам пятого президента, условия современной войны требуют технологических решений, а каждая установка радиоэлектронной борьбы спасает жизнь украинских воинов, технику и оружие, которого крайне не хватает на передовой.

Он также объяснил, почему принял решение инвестировать в данную разработку.

"У меня не было другого выхода, потому что ничего подобного я среди всех разработок не видел. Я вкладывал в научно-исследовательскую разработку тогда, когда мы еще не имели никакой эффективно работающей модели. Но я верю в нашу команду, верю в программистов, верю в инженеров. И верю в уникальное мастерство тех экипажей, которые сейчас применяют эту киберзащиту прямо на полосе столкновения", – говорит Порошенко.