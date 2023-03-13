Порошенко показал новый командный пункт, который бойцы ПВО на юге Украины оборудовали совместно с волонтерами

Петр Порошенко во время поездки на южный фронт побывал в подразделении ПВО, которое первым обнаруживает и сопровождает враждебные цели во время воздушных атак. Это уже не первый визит к ребятам – в прошлом году им привезли систему для очистки воды, а несколько недель назад строительные материалы и технику нового командного пункта.

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Оккупанты регулярно наносят удары по подразделению, в начале вторжения им уничтожили передвижной командный центр, а затем летом развалили в хлам казарму и штаб – рассказывают волонтеры ОО "Дело громад".

"Не скажем где это, но на Юге, и не скажем за что, но целый расчет бойцов будет представлен в государственные награды", – сообщил Порошенко в Facebook.

"К этому подразделению мы уже приезжаем как домой. Впервые с ними познакомились летом прошлого года. Тогда мы привозили им станцию очистки воды, которая работает до сих пор. С того времени сдружились. Держали постоянную связь с командиром, обеспечивая всем, что просили. Это были и грузовики DAF, на которых они поставили ЗУШки, и оборудование для глаз и ушей. В феврале этого года привозили им оборудование для пункта управления. И вот на днях мы уже осмотрели его", – показывает Порошенко новое помещение.

"Бойцы создали целый командный пункт, в котором работают 24/7. Чрезвычайно крутое рабочее место создали ребята. И о 24 часах – это не преувеличение. Там продумано все до деталей: кондиционер, печка и даже кровати, чтобы отдохнуть", – говорит Петр Порошенко.

Порошенко рассказывает, для того чтобы позиции вообще не покидались и служба шла в комфорте – ребята попросили баню. Вчера передали ее и набор инструментов в руки нашим военным.

"Очень важно, чтобы солдат чувствовал, что какая-то забота есть о нем. И вот маленькая часть того, что можем дать нашим воинам, которые борются с врагом. В этой бане есть стиральные машины, люди могут привести себя в порядок. Сушильные машины. Бойлер на дровах, он автономен. Душевые кабинки, все автоматизировано. Запас воды, который мы можем набрать. Люди вышли, освежились, и будут чувствовать себя гораздо лучше. Это очень помогает", – говорит военный.

Довольны ребята и DAFами – на один из грузовиков установили зенитную установку, она мобильна и отрабатывает по российским "шахедам" и ракетам. Порошенко показывает, что в грузовике под ЗУ сделан специальный низкий борт и усиленная подвеска.

"И сейчас такие ЗУшки мы передаем противовоздушной обороне тех городов, где нужно защищать объекты критической энергетической инфраструктуры. А когда возникает угроза вторжения врага, они работают и по наземным целям, показывают очень высокую эффективность", – объясняет пятый президент.

"Наши Вооруженные Силы заботой о нашем воине отличаются от совка. И поэтому мы русскую и бьем, потому что мы бьемся на свою землю, имеем твердую мотивацию. Поблагодарил ребят за защиту украинского неба! А мы вместе с Делом Общин продолжим обеспечивать их всем необходимым", – пишет Порошенко.