Порошенко приобрел для ВСУ еще более 3 тысяч FPV-дронов, 'Мавики' и РЭБ

Петр Порошенко купил для ВСУ более 3 тысяч FPV-дронов, а также "Мавики" и средства РЭБ. Техника в ближайшее время будет распределена и поступит в боевые бригады и батальоны.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская Солидарность".

"Сколько FPV-дронов нужно для того, чтобы уничтожить несколько вражеских танков или разбить позиции российских штурмовиков? Убежден, что "птичек", которые мы в ближайшее время передадим нашим военным, хватит на гораздо больше враждебных целей", – написал Порошенко в соцсетях.

3140 дронов разного диаметра и для разных боевых задач – ударные "Мольфары" 10" и 8", а также ночные и дневные "Мавики" очень ждут на фронте, потому что это залог быстрых наступательных действий и качественной обороны украинских позиций, отмечает пятый президент. .

"Мы должны помогать нашим воинам останавливать врага, чтобы они уничтожали россиян на подходе к нашим блиндажам и окопам. Уничтожали день и ночь. Уничтожали сбросами с "Мавиков". Уничтожали артиллерийским огнем, приведенным с помощью аэроразведки", – объясняет Порошенко.

"А еще есть 50 станций купольного многодиапазонного РЭБа "Шатро", который способен прикрыть от ударных дронов позиции нашей пехоты, десанта или артиллеристов", – показал лидер партии.

"На протяжении двух с половиной лет мы ни на шаг не останавливаемся в помощи нашим военным. Днем и ночью производим, закупаем и продумываем быструю логистику, чтобы поставлять необходимую технику в Вооруженные Силы Украины", – резюмирует Порошенко.

Порошенко с начала года уже передал в войска 35 тысяч FPV-дронов.