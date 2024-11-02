Порошенко привез большую партию дронов и техники бригадам, воюющим на сумском направлении

Петр Порошенко продолжает помогать военным. В этот раз он привез большую партию дронов и техники бригадам, воюющим на сумском направлении.

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Порошенко привез помощь бригадам, участвующим в украинской операции в Сумской области.

"И хотя приоритет для нас - это Донетчина и Харьковщина, но сегодня привезли в Сумскую область десантникам и морпехам большую партию техники", – говорит Порошенко.

36-я бригада морской пехоты, 170-й полк логистики ДШВ, 80-я, 82-я, 95-я бригада ДШВ, 132-й разведывательный батальон, 33-й инженерный батальон в целом получили:

– 500 высококачественных FPV-дронов "Вирий" 8" с платами инициации и батареями

– 2 разведывательных беспилотника тактического уровня Посейдон для наведения артиллерии и разведки

– 13 комплексов купольного РЭБ "Шатро" 4Д на раме для установки на автомобиль, чтобы прикрывать подвоз БК, эвакуацию и бойцов на позициях

– 9 дополнительных модернизированных четвертых модулей с другими диапазонами в купольный РЭБ "Шатро" для комплексов, которые уже передавали ранее

– 9 квадтрокоптеров DJI Mavic 3Т с ночным видением

– 2 стирально-душевых комплекса55 современных автономных дизельных обогревателей для блиндажей.

– 3 квадроцикла для быстрого передвижения, подвоза БК и эвакуации раненых

– 12 шин для боевых автомобилей HMMWV

– 12 шин для грузовиков ЗИЛ, 8 шин для грузовиков МАЗ

– 12 шин для тягачей УРАЛ

– Детекторы дронов "Ванильный сахарок"

– Зарядные станции EcoFlow Delta 2 MAX

– Груз электроники, включая телевизоры 55" для контроля за сектором

Порошенко продолжает ежемесячно передавать на фронт по 4000 FPV – это более полутора миллионов долларов только на FPV-дроны высочайшего качества.

"Конечно, я мечтаю, чтобы наконец-то власти начали поставлять достаточное количество качественных дронов в армию. Потому что деньги на это есть, возможность есть. Наши воины должны бить врага, а не думать, как обеспечить себя. Бить, не экономя. Но пока этого власть не обеспечивает, мы страхуем - сегодня здесь собрались одни из лучших экипажей в ВСУ, и мы только на этой точке передали им полтысячи дронов", – рассказал пятый президент.

"Тут, на фронте, хочется передать поздравление господину Татарову, который поставил задачу прокурорам-"инвалидам". Те арестовали счета моих предприятий, чтобы воспрепятствовать выделению средств в поддержку армии. Без возбуждения уголовных дел, без каких-либо статусов или подозрений - приказ арестовать" счета как вещественное доказательство и возобновить позорную практику, которая длится более двух лет," – возмутился Порошенко.

"Не играйте! Если не можете помочь, то хотя бы не мешайте. Но не думайте, что вам удастся скрыться от ответственности. Я приветствовал слова президента Зеленского о том, что стране нужно единство. Но я не думаю, что это то единство, которое от вас ждет украинский народ и наши партнеры", – заметил Порошенко.