Порошенко призвал мир преодолеть страх и расправиться с агрессором, заставив РФ закончить войну

Не надо бояться победы Украины и не нужно идти ни на какие компромиссы с российским агрессором. Миру нужно прекратить бояться разделаться с Путиным и прервать цикличность российской войны.

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Об этом Петр Порошенко написал в статье французскому изданию Le Figaro.

"В противодействии путинской России всегда лучше руководствоваться четкими подходами", – подчеркнул пятый президент Украины.

"Во-первых, ничего об Украине без Украины. Во-вторых, никаких компромиссов относительно нашей независимости, суверенитета и национальной идентичности. Их эрозия под любым предлогом равносильна победе Путина. В-третьих, никаких компромиссов относительно территориальной целостности в обмен на мир. Это был бы не обмен, а убийство основополагающего принципа послевоенного мироустройства с непредсказуемыми последствиями и да, убийство тысяч украинцев, включая детей, которые, оставаясь на оккупированных территориях, продолжают верить в возвращение свободы благодаря бескомпромиссной позиции Свободного мира", – подчеркнул Порошенко.

"В-четвертых, никаких компромиссов по обороноспособности государства и укреплению украинской армии, в том числе путем западного оружия и помощи. Кто не бережет собственную армию обречен потерять и собственное государство", – подчеркнул он.

"В-пятых, никаких компромиссов по санкциям и ответственности агрессора. Без них не будет ни предохранителей для достижения победы и настоящего мира, ни предупреждения других потенциальных агрессоров", – отметил Порошенко.

"И, наконец, никаких компромиссов по членству Украины в ЕС и НАТО. Украине нужны не так называемые "гарантии безопасности", не содержащие ни гарантий, ни безопасности. А "гарантии членства в НАТО". Десятки договоров о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны с Украиной не сделают для мира, безопасности и стабильности в мире того, что способен сделать один документ – Вашингтонский договор 1949 года. Только присоединение нашего государства к нему поставит точку в войне Путина против демократии и всех нас. Более того, поставив конец неоколониальным и неоимпериалистическим амбициям Москвы, сама Россия наконец-то получила бы шанс сосредоточиться на внутренних изменениях, а не очередных реваншистских планах относительно суверенных соседей", – подчеркнул пятый президент Украины.

"Десять лет противостояния не прошли для России даром. Вместо того, чтобы санкции ударили по агрессору сразу и мощно, их постепенное применение как будто специально развивало у него способность сопротивления. Вместо того, чтобы западная помощь Украине оружием предоставила возможность быстро и решительно выбросить агрессора с нашей территории, тем более после широкомасштабного вторжения в феврале 2022 года, их нерешительная передача, задержки и затяжки, дискуссии о дальности и глубине ударов научили агрессора более эффективно противостоять западному оружию. Вместо того, чтобы создавать для России стратегическую неопределенность, как это удачно продемонстрировала "инициатива Макрона", и совместно противостоять агрессору вроде поддерживаемой Польшей идеи о сбивании воздушных целей в небе над Украиной, агрессору и далее фактически дарится стратегическая инициатива без эффективных препятствий", – отметил он.

"Мир все еще боится расправиться с агрессором. Цикличность российской войны говорит о неизбежности нового этапа эскалации со стороны кремля. Однако эта угроза не является неотвратимой. На первом этапе эскалации в 2014-2015 годах путинские планы были разрушены единством украинского общества и решительностью власти. На нынешнем, втором этапе эскалации Путин ошибся в мощи украинской армии, единстве и солидарности демократического мира с Украиной. В следующий раз, если мы это позволим, кремль и его союзники будут готовы уничтожить наш общий демократический мир", – отметил Порошенко.

"Именно поэтому достаточно страха и полумер. У западного мира есть все, что нужно для победы и стратегического поражения России в Украине. Не нужно бояться победы Украины. Эта победа – о сохранении государственности, восстановлении международно признанных границ и защите людей. Также не стоит бояться поражения России. Это поражение – о выводе российских войск с оккупированных территорий, лишении Москвы возможности терроризировать мир и убивать людей, ответственность за агрессию. Время для принуждения России к миру, а не умиротворения. Время для настоящего трансатлантического лидерства, которое запомнит история и человечество с благодарностью. Пора побеждать", – подчеркнул пятый президент Украины.