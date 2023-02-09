Порошенко везет мощную помощь бригаде, утопившей крейсер ''Москва''

Петр Порошенко с волонтерами ОО "Дело Громад" подготовил очередной груз для военных. На южный фронт везут специально оснащенные британские грузовики DAF, десятки "Старлинков", тысячи химических грелок, а также оборудование для противовоздушной обороны.

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В частности, тентованные DAFы идут в 406-ю артиллерийскую бригаду Военно-Морских Сил, утопившую крейсер "Москва". Об этом Порошенко рассказал в своем видеоотчете.

"Украина живет верой в победу и решимостью отразить российское наступление, вероятность которого растет с каждым днем. Завтра мы отправляемся на Юг", – говорит Порошенко.

"Завтра эти тентованные грузовики идут в 406-ю артиллерийскую бригаду Военно-Морских Сил. Это именно та бригада, которой принадлежит успешная атака "Нептунами" по крейсеру "Москва". Именно эта бригада "Эскалибурами" уничтожила "арктические" ЗРК объясняет пятый Президент.

Британские автомобили пользуются огромным спросом, говорит Порошенко. Их подготовили для нескольких бригад.

"Грузовки DAF мы усовершенствовали под разные потребности: накрытые тентами, с новым контейнером для БПЛА "Посейдон", с манипуляторами для загрузки боеприпасов и наша последняя находка - DAFы с "зушками", - показывает Порошенко технику, которую передадут артиллеристам, морским пехотинцам и подразделениям ПВО.

"Кстати, для усиления ПВО мы везем оборудование, из которого будут собирать пункты управления", – объяснил пятый президент.

Также военным будут переданы пикап, десятки генераторов, буржуек, шин и килограммы вкусностей. В общей сложности в бригады на Юге передают техники на 7 млн грн.

"Так выглядит наш один рабочий день. Мы в разы увеличили интенсивность нашей работы. Сейчас работаем по 20 часов в сутки для того, чтобы ускорить предоставление техники, оружия, помощи фронту", – отмечает Петр Порошенко.

Начиная с 24 февраля 2022 года Фонд Порошенко и компания "Рошен" направили в поддержку ВСУ 1 млрд 710 млн грн. Сумма помощи, предоставленная вместе с волонтерами ОО "Дело громад", достигла 2 млрд 100 млн грн.