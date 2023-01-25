Португалия может передать Украине четыре танка Leopard 2A6 – Correio da Manhã

Португалия намеревается присоединиться к поставкам современных танков западного производства в Украину. В Лиссабоне готовятся к передаче украинской армии четырех танков Leopard 2.

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Об этом пишет Correio da Manhã со ссылкой на собственные источники в правительстве Португалии. Это решение якобы принято после того, как немецкое правительство официально заявило, что готово отправить в Украину первые 14 Leopard 2 и разрешит другим странам реэкспорт этих машин.

"Португалия готовится отправить четыре танка Leopard 2 в Украину. Об этом сообщил источник, близкий к правительству – после того, как Германия, наконец, уступила давлению со стороны союзников и дала зеленый свет на отправку этих танков", - пишет издание.

По данным издания, речь идет о Leopard 2A6, эта модификация, по данным журнала Military Ordnance, является "лучшим основным боевым танком современности" по уровню развития основных характеристик: огневой мощи, броневой защиты и мобильности.

В публикации также отмечено, что на вооружении Португалии есть 37 танков Leopard 2, 12 из них полностью исправны.

Напомним, 25 января Германия официально согласилась предоставить Украине 14 танков Leopard 2. Также правительство ФРГ заверило, что разрешение на реэкспорт этих немецких машин получат все страны, готовые передать свои танки Украине.

Как сообщало издание ABC News, Украина рассчитывает получить около 100 танков Leopard 2 от 12 стран. Среди тех, кто заявлял о готовности к таким поставкам – Польша, Финляндия, а также, по словам источников ABC News, Испания, Нидерланды, Дания и еще 7 государств. Для продолжения рассмотрения этого вопроса им было необходимо согласие Германии, которое теперь официальный Берлин пообещал предоставить.