Португалия передаст Украине дроны Tekever AR3 для поддержки наземных и морских операций. Фото и видео

Португалия передаст Украине беспилотники Tekever AR3 для поддержки наземных и морских операций. Украинские военные смогут использовать эти БПЛА до 16 часов.

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Поставка будет финансироваться Международным фондом Великобритании. Об этом сообщает издание Defense News, ссылаясь на португальского производителя беспилотников Tekever (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В компании сказали изданию, что предоставят Киеву некоторые из своих БПЛА "для поддержки наземных и морских операций".

Ранее в минобороны Британии показали видео военной техники для украинских войск, первые поставки которой, финансируемые Данией, Исландией, Литвой, Норвегией, Швецией, Нидерландами и Британией, намечены на июль.

Среди этой техники заметили Tekever AR3. В минобороны Великобритании отказались комментировать конкретные платформы на видео, но в Tekever заявили, что это их продукт.

"Каждый оператор может легко выбрать, какой вариант он хочет использовать для конкретной миссии", – сказал Defense News сотрудник компании.

В свою очередь генеральный директор и основатель Tekever Рикардо Мендес добавил, что компания "очень гордится поддержкой Украины и благодарна Британии и фонду IFU за то, что позволили внести свой вклад в одно из важнейших дел в нашей жизни".

Характеристики беспилотника Tekever AR3

БПЛА AR3 – небольшой по размерам беспилотник, предназначенный для разведывательных миссий в поддержку как наземных, так и морских операций, а возможности вертикального взлета и посадки добавляют гибкости в развертывании этого БПЛА.

AR3 имеет размах крыльев длиной 3,5 м и длину 1,9 м. Масса беспилотника – 25 кг, полезная нагрузка – 4 кг. В версии с вертикальным взлетом и посадкой продолжительность пребывания в воздухе – до 8 часов, при пуске с катапульты – до 16 часов. Максимальная высота – 3600 м над уровнем моря, радиус связи – 100 км, крейсерская скорость – 75-90 км/ч.

Беспилотник эксплуатируется вооруженными силами Португалии и Нигерии, и маркировка NAF 167 на видео британского минобороны, может значить, что дроны могут быть поставлены из Нигерии, пишет Defence Express, хотя кадры, вероятно, были просто взяты для демонстрации.

Так, в комментарии Defense News заместитель советника по обороне Верховного комиссариата Нигерии в Великобритании майор М. С. Мухаммед отметил, что Нигерия действительно закупила несколько Tekever AR3, но ни один из них "не был передан в дар Украине или любой другой стране".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Украине разработали собственный беспилотник "Сич", способный вести разведку в глубоких тылах противника. Он может лететь на расстояние до 200 км и осуществлять высококачественную фотосъемку.

– В Украине стартовало серийное производство БПЛА со способностью автономного полета до 3100 км. Минобороны уже заключило соглашение о поставке первой партии ВСУ.