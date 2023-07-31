Порты Николаева разминировать пока не планируют: Ким назвал две причины

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сказал, что вопрос о разминировании портов в Николаеве важен, однако пока что этого делать не будут. Он назвал две причины такого решении, среди которых и российские обстрелы территорий в области.

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Об этом он сказал в эфире телемарафона 30 июля. Чиновник отметил, что регион не привлечен к "зерновому соглашению". Кроме того, оккупационные войска РФ до сих пор находятся на Кинбурской косе в 4 км от Очакова.

Почти каждый день враг обстреливает Очаковскую и Куцурубскую громады, поэтому браться за разминирование портов сейчас неуместно.

"Мы не планируем сейчас приступать к разминированию портов, хотя это вопрос важный, и мы над ним работаем. Областная военная администрация с Военно-морскими силами обсудили эту проблему, определились, какие нужны инструменты для того, чтобы разминировать акватории. Но этот вопрос пока не ко времени", – заявил он.

По словам главы ОВА, речь пока что не идет о разминировании в первую очередь из-за того что, сейчас Николаевская область не приобщена к "зерновой сделке".

Также Ким отметил, что войска России не атакуют николаевские порты, однако выпускают ракеты по жилым районам, где отсутствуют промышленные и военные объекты.

Как сообщал OBOZREVATEL, после деоккупации освобожденные от войск РФ территории еще долго остаются опасными. Так, в Николаевской области спустя более чем восемь месяцев после деоккупации было найдено еще одно минное поле.

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