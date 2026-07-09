"Посадили в клетку, как собаку": обманутый россиянами кениец рассказал, как ему удалось сбежать с войны против Украины. Видео

Гражданин Кении рассказал, как после обещаний о работе охранником в России оказался на войне против Украины. После подписания документов его фактически заставили служить в российской армии, а попытки сбежать, после нескольких ранений, закончились задержанием и жестоким обращением.

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Несмотря на преследования и другие препятствия, мужчине всё же удалось покинуть страну-агрессора и вернуться домой. Об этом говорится в проекте "Хочу жить".

Как кенийца заманили на войну

Как отмечается в материале, бывший военнослужащий из Кении Сэмюэл Майна Кариуки стал легкой мишенью для российских вербовщиков. После потери работы ему предложили трудоустройство охранником в торговом центре в России. Мужчина согласился на предложение и подписал документы, даже не подозревая, чем это обернется.

После оформления документов ему заблокировали доступ к банковским счетам и отправили в военную казарму. Тамкенийцу и другим гражданам африканских стран сообщили, что они уже заключили контракты с ВС РФ и отказаться от службы больше не могут.

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Вскоре Сэмюэл оказался на передовой, где боевые действия, по его словам, были довольно интенсивными: повсюду лежали тела погибших, а над позициями постоянно работали украинские дроны.

Позже подразделение, в котором служил кениец, отправили штурмовать позиции ВСУ вблизи Константиновки. В результате из примерно 150 военных выжить удалось лишь шестерым. Сам Кариуки получил тяжелые ранения, однако после непродолжительного лечения его снова вернули на фронт.

Во время очередных боев он получил еще одно ранение, после чего оказался в госпитале и решил любой ценой сбежать из России.

Как наемнику удалось сбежать

После этого иностранец обратился за помощью в посольство Кении, купил авиабилет и попытался покинуть территорию РФ. Однако во время проверки в аэропорту силовики осмотрели его телефон, установили, что он проходил службу в российской армии, после чего задержали мужчину и передали военной полиции.

"Меня посадили в клетку на три дня, как собаку. Мне давали только шоколад и воду. Мне вообще не разрешали выходить, поэтому я мочился в бутылку", – вспомнил Кариуки.

После того как мужчину в третий раз отправили на передовую, он снова решился на побег. Чтобы помочь кенийцу вернуться домой, семье пришлось одалживать деньги на дорогу до Москвы и авиабилет в Найроби. На этот раз мужчине удалось сесть на самолет и покинуть территорию России.

"В результате наш герой остался без денег и с проблемами со здоровьем – его семья до сих пор выплачивает долги за дорогу домой", – подчеркнули в проекте.

Напомним, ранее пленный оккупант Андрей Мигур из Красноярска рассказал, что согласился убивать украинцев, чтобы не сидеть в тюрьме. Однако на фронте он столкнулся с настоящими реалиями войны в виде неадекватных указаний со стороны командиров и ужасающих картин с убитыми оккупантами.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба внешней разведки Украины рассказала, как РФ вербует африканцев на войну против нашего государства.

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