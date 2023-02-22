Пошел на войну, чтобы подзаработать: в Украине ликвидировали оккупанта-отца восьми детей, но его семью оставили без ''гробовых''

На войне в Украине был ликвидирован очередной российский оккупант Жаркин Игасанов. Отец восьми детей ушел на фронт, чтобы подзаработать.

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Его семью оставили без "гробовых". Об этом сообщает Telegram-канал "Мобилизация. Новости".

Игасанов был ликвидирован еще осенью, но его тело семье, живущей в деревне Казанское Тюменской области, было возвращено только через три месяца.

Известно, что мужчина не мог самостоятельно обеспечить семью, у него также были проблемы с оплатой кредитов и не на что было ремонтировать дом. В этой связи он решил стать оккупантом и уйти на фронт добровольцем, чтобы убивать украинцев.

Жена ликвидированного жалуется, что долги так отдать не удалось.

"На счетах долг 1 миллион 300 тысяч рублей. Обещали списать кредит мужа после его гибели, но он до сих пор висит на "Госуслугах", – сказала она.

Кроме того, из-за финансовых проблем муж даже расстался с женой, чтобы она смогла оформить помощь на детей. Поэтому ей не выплатят даже "гробовые".

Напомним, на Донбассе украинские бойцы ликвидировали оккупанта, снимавшегося в новогоднем обращении российского диктатора Владимира Путина. 26-летний старлей Юрий Шнайдер был уничтожен в Украине через месяц после того, как он получил орден из рук Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Вооруженные силы Украины ликвидировали 46-летнего российского контрактника Алексея Рубченкова из Ярославля. До войны он пел в местном церковном хоре и воспитывал семерых детей, но затем добровольно поступил на военную службу по контракту и уехал убивать православных украинцев.

На войне в Украине также был ликвидирован 19-летний танкист Андрей Малых из Бурятии. В прошлом году он засветился на пропагандистском РосТВ, хвастался якобы уничтожением лоб в лоб украинского танка и выражал уверенность в победе РФ.

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