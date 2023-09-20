Посла Украины вызвали в МИД Польши из-за Зеленского: в украинском министерстве прояснили ситуацию

Посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши из-за заявления Владимира Зеленского, который подверг критике Польшу за введение зернового эмбарго. Заместитель министра МИД Павел Яблонский подчеркнул, что польская сторона выразила оппозицию словам президента Зеленского.

Об этом сообщает Polsat News. Яблонский отметил, что это дело чрезвычайно важно и политики в Украине обязательно должны изменить свой нарратив в высказываниях по Польше. На данную ситуацию также отреагировали в МИД Украины.

Отметим, что в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН во вторник президент Владимир Зеленский обратил внимание на вопросы ограничений, которые касаются импорта сельскохозяйственной продукции Украины и были введены отдельными странами Европейского Союза.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы сохранить сухопутные пути экспорта зерна. И вызывает беспокойство то, как некоторые в Европе, некоторые наши друзья в Европе, демонстрируют солидарность в политическом театре, создавая триллер с зерном. Может показаться, что они играют свою роль, но на самом деле они помогают создать сцену для московского актера", – сказал глава государства.

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Он не называл конкретные страны, но вероятно, имел в виду Польшу, Словакию и Венгрию, которые недавно ввели ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.

Так, в ответ на это в МИД Польши вызвали украинского дипломата и сообщили ему о "решительном протесте польской стороны" против слов, сказанных в Нью-Йорке.

"Эта позиция была передана, также с просьбой передать ее в штаб, в Киев. Мы считаем, что отношения между нашими странами должны быть партнерскими и хорошими. С нашей стороны не должно быть злого желания, с нашей стороны его нет. Мы четко доносим свою позицию. Мы не обвиняем других в несправедливых, безосновательных и несанкционированных действиях", – сказал замминистра МИД Польши.

Он заявил, что в высказывании имели место вредные для отношений Украины и Польши заявления.

"Надеемся, что такое больше не повторится. Мы решили, что это нужно сказать друг другу в откровенном разговоре, и в таком срочном порядке, потому что этот вопрос важен для миллионов людей в Польше и Украине", – отметил Яблонский.

В то же время, представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил подробности встречи украинского посла Василия Зварыча в Варшаве с заместителем министра МИД Польши. Так он отметил, что украинский дипломат разъяснил позицию относительно неприемлемости для Украины польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна.

"Он также отметил некорректность сравнения с Украиной, которое сделал Президент Польши во время своего визита в Нью-Йорк.

Призываем наших польских друзей отбросить эмоции. Украинская сторона предложила Польше конструктивный путь решения зерновой проблематики. Ожидаем, что наши предложения станут основой для перевода диалога в конструктивное русло", – сказал Николенко.

Напомним, что на фоне споров по импорту украинского зерна президент Польши Анджей Дуда призвал Киев помнить о предоставленной помощи и сравнил Украину с утопленником. Он заявил, что в вопросе сельхозпродукции будет твердо защищать интересы польских фермеров. Также президент Польши отменил встречу с Владимиром Зеленским, которая должна была состояться в США, о чем сообщают польские СМИ.

Украина подала иск в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии. В ответ эти три страны заявили, что прекращают участие в работе координационной платформы украинского зерна в Брюсселе.

Польша может заблокировать вступление Украины в ЕС из-за "зернового" вопроса. Об этом заявил министр аграрной политики Телюс.

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