После атаки ВСУ в оккупированной Керчи произошло полное отключение электричества: по всему Крыму действуют графики отключений света

В оккупированном Крыму после атаки беспилотников зафиксировали масштабные перебои с электроснабжением. Самая сложная ситуация сложилась в Керчи, где город полностью остался без света.

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Из-за повреждений энергетической инфраструктуры на полуострове введены аварийные графики отключений. Об этом сообщает ASTRA.

Керчь полностью обесточена

После атаки БПЛА Керчь оказалась без электроснабжения. По сообщениям оккупационной администрации, объекты жизнеобеспечения города вынуждены работать от резервных источников питания.

По словам назначенного Россией "главы администрации" Ивана Кошеля, все службы города задействованы в ликвидации последствий и аварийно-восстановительных работах.

Без света – целые районы

В компании "Крымэнерго" подтвердили, что в результате ударов по объектам энергетической инфраструктуры часть населенных пунктов Северо-Западного и Восточного энергорайонов полностью обесточена.

Там заявили, что в настоящее время принимаются меры по восстановлению электроснабжения, однако ситуация остается сложной.

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Отключения без графиков

На территории оккупированного полуострова введены ограничения на электроснабжение. При этом четких графиков отключений пока нет – электроэнергию отключают в зависимости от ситуации в энергосистеме.

В "Крымэнерго" отметили, что в нынешних условиях невозможно прогнозировать время возобновления подачи света для населения.

Проблемы с водоснабжением

Из-за аварий на электросетях ухудшилась и ситуация с водоснабжением. В предприятии "Вода Крыма" сообщили о снижении давления воды как минимум в девяти районах.

Коммунальные службы пытаются стабилизировать работу систем, однако полное восстановление зависит от ремонта энергетической инфраструктуры.

Что предшествовало

Назначенные Россией власти временно оккупированного Севастополя не способны защитить энергетическую инфраструктуру города. В результате после ночной атаки, организованной Вооруженными силами Украины, в городе объявлены веерные отключения электроэнергии.

Гауляйтер Севастополя Михаил Развозжаев предупредил, что "Севастопольэнерго" ввело строгие графики: 2 часа со светом – 6 часов без него.

До этого в местных Telegram-каналах сообщили о мощном обстреле Балаклавской ТЭС в Севастополе. В результате на той стороне, где произошло попадание, на зданиях остались большие вмятины, а с другой – все конструкции выгнулись наружу, образовались дыры, а окна вылетели.

В то же время ситуация на севере оккупированного полуострова еще сложнее. Проблемы с электричеством здесь продолжаются с конца июня, когда украинская армия начала системные удары по энергообъектам в рамках операции по изоляции Крыма от логистики РФ. Наихудшее положение зафиксировано в Армянске, Красноперекопске и прилегающих районах.

Вместо решения коммунальных проблем оккупанты задействовали силовой аппарат для подавления недовольства граждан.

Как уже сообщал OBOZ.UA, помимо перебоев с электроснабжением, в Крыму также возник затяжной топливный кризис. С июня на аннексированном полуострове полностью перестали продавать бензин на заправках. Топливо оставили только для госслужб и критических нужд.

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