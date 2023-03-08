newspaper
img

"После Бахмута российские войска смогут пройти дальше": Зеленский объяснил, почему ВСУ важно удержать город-крепость

Ольга Липич
War
2 минуты
810
'После Бахмута российские войска смогут пройти дальше': Зеленский объяснил, почему ВСУ важно удержать город-крепость

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украине крайне важно удержать город-крепость Бахмут, за который идут самые тяжелые бои с российскими войсками. Если противник его оккупирует, то получит дорогу для захвата и других ключевых населенных пунктов на востоке Украины.

Видео дня

Об этом глава государства сказал в интервью CNN. Бахмут мог бы открыть россиянам "путь" к Краматорску и Славянску в Донецкой области.

Эти города, как отметил Зеленский, могут стать следующими целями страны-агрессора после Бахмута.

"Это была бы открытая дорога для россиян после Бахмута в другие города Украины в Донецкой области. Вот почему там стоят наши ребята", – сказал президент.

''После Бахмута российские войска смогут пройти дальше'': Зеленский объяснил, почему ВСУ важно удержать город-крепость

Он добавил, что мотивация Украины в обороне Бахмута полностью отличается от мотивации России захватить город. Оккупанты хотят показать хоть какие-то результаты на поле боя, для этого они готовы стереть с лица земли этот населенный пункт и убить всех его жителей.

Зеленский сказал, что Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы не допустить окружения Бахмута.

"Вчера у меня была встреча с главными военачальниками онлайн и офлайн. Все они говорят, что мы должны держаться крепко в Бахмуте. Конечно, мы должны думать о жизни наших военных. Но мы должны делать все, что в наших силах, пока мы получаем оружие, припасы и наша армия готовится к контрнаступлению", – сказал глава государства.

''После Бахмута российские войска смогут пройти дальше'': Зеленский объяснил, почему ВСУ важно удержать город-крепость

Все военные, которые обороняют город, также это понимают, отметил президент.

''После Бахмута российские войска смогут пройти дальше'': Зеленский объяснил, почему ВСУ важно удержать город-крепость
''После Бахмута российские войска смогут пройти дальше'': Зеленский объяснил, почему ВСУ важно удержать город-крепость

Представитель разведки НАТО сообщил изданию, что на каждого украинского солдата, погибшего при защите Бахмута, приходится не менее пяти уничтоженных российских оккупантов. Соотношение 5 к 1 – это оценка, основанная на разведывательных данных, сказал источник журналистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Институте изучения войны считают, что гипотетический захват оккупантами Бахмута откроет захватчикам дорогу к Краматорску, Славянску и другим важным населенным пунктам в Донецкой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!