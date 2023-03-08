''После Бахмута российские войска смогут пройти дальше'': Зеленский объяснил, почему ВСУ важно удержать город-крепость

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украине крайне важно удержать город-крепость Бахмут, за который идут самые тяжелые бои с российскими войсками. Если противник его оккупирует, то получит дорогу для захвата и других ключевых населенных пунктов на востоке Украины.

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Об этом глава государства сказал в интервью CNN. Бахмут мог бы открыть россиянам "путь" к Краматорску и Славянску в Донецкой области.

Эти города, как отметил Зеленский, могут стать следующими целями страны-агрессора после Бахмута.

"Это была бы открытая дорога для россиян после Бахмута в другие города Украины в Донецкой области. Вот почему там стоят наши ребята", – сказал президент.

Он добавил, что мотивация Украины в обороне Бахмута полностью отличается от мотивации России захватить город. Оккупанты хотят показать хоть какие-то результаты на поле боя, для этого они готовы стереть с лица земли этот населенный пункт и убить всех его жителей.

Зеленский сказал, что Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы не допустить окружения Бахмута.

"Вчера у меня была встреча с главными военачальниками онлайн и офлайн. Все они говорят, что мы должны держаться крепко в Бахмуте. Конечно, мы должны думать о жизни наших военных. Но мы должны делать все, что в наших силах, пока мы получаем оружие, припасы и наша армия готовится к контрнаступлению", – сказал глава государства.

Все военные, которые обороняют город, также это понимают, отметил президент.

Представитель разведки НАТО сообщил изданию, что на каждого украинского солдата, погибшего при защите Бахмута, приходится не менее пяти уничтоженных российских оккупантов. Соотношение 5 к 1 – это оценка, основанная на разведывательных данных, сказал источник журналистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Институте изучения войны считают, что гипотетический захват оккупантами Бахмута откроет захватчикам дорогу к Краматорску, Славянску и другим важным населенным пунктам в Донецкой области.

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