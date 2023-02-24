После ''бавовны'' в Мариуполе оккупанты начали срочно перемещать технику и боеприпасы. Видео

После "бавовны", догнавшей оккупантов во временно захваченном Мариуполе в ночь на 23 февраля, российские военные начали перетаскивать по городу боеприпасы в другие места и искать новые тайники для личного состава. Однако вряд ли им удастся остаться незамеченными.

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Такое мнение высказал советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он подчеркнул, что звуки воздушной тревоги и "бавовны", как ничто другое внушили веру в мариупольцев, ожидающих возвращения Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Мариуполь после "хлопка" видит вдвое больше, фиксирует вдвое лучше и снова поднял голову", – подчеркнул он.

Напомним: минувшей ночью в Кальмиусском районе Мариуполя раздались взрывы, вспыхнул пожар на комбинате им. Ильича и кое-где исчез свет. Оккупанты заявляли об "успешной" работе ПВО, но в итоге вынуждены были поднять в небо авиацию.

Между тем, руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк прозрачно намекнула, что Мариуполь уже перестал быть недостижимым для ВСУ.

"На этом этапе мы можем только констатировать, что удаленность это очень относительное понятие. То, что считается настолько отдаленным, что недостижимо, не всегда таково. Направление Мариуполя уже не является для нас абсолютно недостижимым", – констатировала Гуменюк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

- "бавовна" посетила временно оккупированный Мариуполь и вечером в среду, 22 февраля. Взрывы раздались возле завода им. Ильича, расположенного в Кальмиуском районе;

– на "праздничном концерте" в московских "Лужниках", состоявшемся 22 февраля, пропагандисты заставили благодарить российских оккупантов девочку якобы "из Мариуполя". Однако Анна Науменко, как ее назвали ведущие концерта, забыла слова, которые должна была говорить.

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