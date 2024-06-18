После длительного затишья враг активизировался на Торецком направлении – Генштаб

С начала суток на фронте русско-украинской войны произошло уже 86 боевых столкновений. После продолжительного затишья противник активизировался на Торецком направлении.

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Украинские воины отважно отбивают атаки врага, работают разведка, артиллерия, авиация и беспилотные системы. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Авиационные и ракетные подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по пяти районам, где концентрируются российские войска, двум командным пунктам, одному командно-наблюдательному пункту и двум средствам противовоздушной обороны противника.

На Харьковском направлении продолжаются два боевых столкновения в районе Волчанска. В течение дня враг потерял 105 человек (убиты и ранены), а также были уничтожены один танк, одна БМП, две артиллерийские установки, восемь единиц автомобильной техники и одна единица специальной техники.

На Купянском направлении зафиксировано девять попыток вражеских сил прорвать оборонительные линии. Украинские войска активно отбивают штурмы в районах населенных пунктов Синьковка и Берестово.

На Лиманском направлении продолжается боевое столкновение вблизи Тернов, и общее число атак вражеских сил выросло до 11-ти.

На Северском направлении враг провел 14 штурмовых действий. Бои с российскими оккупантами продолжаются вблизи населенного пункта Спорное.

На Краматорском направлении оккупанты не прекращают попыток улучшить свое положение в микрорайоне Новый город Часов Яр. Боевые действия продолжаются.

На Торецком направлении российские оккупанты активизировались, устроив пять штурмовых атак в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Северное и Южное. Силы обороны Украины успешно удерживают оборонные позиции и отражают атаки противника.

Наибольшая активность врага зафиксирована на Покровском направлении, где с начала суток произошло 26 боевых столкновений. Украинские военные продолжают успешно отражать 12 атак, в том числе в районах Новоалександровка, Евгеньевка, Новоселовка Первая и Сокол.

На Кураховском направлении захватчики уже четыре раза устраивали штурмовые попытки в локации Красногоровки, и два боевых столкновения продолжаются сейчас.

На Времивском направлении украинские военные отбивают атаки оккупантов в районе Урожайного.

Приграничные населенные пункты Сумской области снова пострадали от артиллерийских обстрелов со стороны России. Село Турья было обстреляно по направлению Графовки (РФ), Волковка и Ходыно – из Старой Николаевки (РФ), Сидоровка – со стороны Поповки (РФ).

В других направлениях ситуация остается стабильной.

Ранее в Главном управлении разведки показали, как бойцы Международного легиона дают отпор российским оккупантам в районе Временного Яра Донецкой области. У защитников есть единственный приказ – не дать оккупантам продвинуться вперед и всех уничтожить.