После подрыва Каховской ГЭС откроется песчаное дно и начнутся пылевые бури, но Запорожская АЭС устоит

После подрыва российскими военными Каховской ГЭС десятки тонн воды ринулись на такие города как Херсон, Новая Каховка и близлежащие села. Больше всего от наводнения страдает левый берег Днепра, находящийся во временной оккупации.

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Специалисты говорят о том, что в ближайшее время на месте водохранилища образуется пустыня, и этому региону грозят засухи и пылевые бури, которые поднимут в воздух в том числе и вредные частицы, осевшие на дне в водорослях после Чернобыльской катастрофы. Половодье смоет весь урожай на своем пути, а также все склады с химикатами, без воды остановятся заводы.

В то же время без днепровской воды может вновь остаться полуостров Крым – его канал наполнялся водой из водохранилища, которая вся уйдет.

Но эксперты успокаивают – к подрыву дамбы россияне готовились давно, все варианты просчитаны и Запорожской АЭС в ближайшее время ничего не угрожает.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

ГЭС россияне подорвали ночью

В 2 часа ночи на 6 июня жители Каховки и прилегающих сел проснулись от мощного взрыва. В воздух взлетела Каховская гидроэлектростанция. Полностью разрушены дамба и машинный зал, ГЭС восстановлению уже не подлежит.

Десятки тонн воды стали потоком вытекать из водохранилища и затапливать все вокруг. Исчезли многочисленные острова на Днепре, где находились и украинские военные. Уже в 7:30 утра был затоплен микрорайон Херсона Корабельный и восемь населенных пунктов. Вода продолжает прибывать.

Жители Новой Каховки делятся кадрами как по улицам бегают бобры, на площади в образовавшемся огромном озере плавают лебеди, звери в испуге пытаются спастись. А потоки воды смывают целые дома и несут их вниз по течению.

В Херсоне объявлена эвакуация. Полицейские и спасатели помогают выносить из домов пожилых и больных людей, которые самостоятельно не могут выйти из дома.

Из-за подрыва ГЭС в воду попали 150 тонн машинного масла из машинного зала.

Волна может ударить по Антоновскому мосту

Говоря о перспективе такой катастрофы в Херсонской ОВГА отметили, что если дамбу полностью размоет, то уровень воды поднимется до критического уровня.

В Укргидроэнерго рассказали о перспективе распространения катастрофы. По мнению их специалистов, в худшем случае волна высотой 4-5 метров ударит по Антоновском мосту на востоке от Херсона. После этого начнется подъем воды в речке Ингулец, а через 4-5 дней – в реке Буг до Николаева.

Маленькие города и села по обе стороны Днепра затоплены, а когда волна дойдет до них, то могут быть и человеческие жертвы. В зоне быстрого затопления находится 80 населенных пунктов, включая Херсон.

Через четыре дня вся вода из Каховского водохранилища вытечет и останется только русло Днепра.

Прекратится подача воды в Крым. Перестанут орошаться поля в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Без питьевой воды останутся жители сел и городов, которые использовали воду Каховского водохранилища. Придется остановить работу крупных предприятий металлургии в марганце, Никополе, Покрове.

Откроется песчаное дно, которое скрывало водохранилище. Оно превратится в пустыню. Там начнутся пыльные бури, засуха, которая перекинется на поля центра и севера Украины.

Россияне в феврале готовились к подрыву дамбы

Далее под ударом окажется Запорожская АЭС. Правда, эксперт по ядерной безопасности Ольга Кошарная успокаивает – подобную ситуацию с подрывом дамбы наши специалисты моделировали еще в феврале.

"Тогда, в феврале, была такая ситуация с понижением уровня Каховского водохранилища. Тогда просчитали все сценарии. Среднегодовая высота над уровнем моря Каховского водохранилища 16 м. Тогда в феврале она упала до 13,7 м потому, что россияне открыли шлюзы и наполняли свои водохранилища в Крыму, они готовились к подрыву дамбы и все это понимали.

Пруд охладитель находится на огромной высоте, его зеркало площадью 8 кв км. Максимальная глубина 13 м, средняя – 5,8 м. Объем воды 47 млн кубометров. Поскольку реакторы не работают с сентября, пять находятся в холодной остановке. Поэтому для остаточного объема тепловыделения понадобится меньше воды, чем если бы они работали на мощности.

За исключением пятого блока, который находится в горячем останове и там воды требуется больше. Ситуация такая – пруда хватит на несколько месяцев даже с учетом испарения воды с поверхности зеркала.

Кроме этого там есть дополнительные мобильные установки на автомобилях, которые были куплены на АЭС после аварии на Фукусиме. Они имеют рукав как у пожаррных машин длиной 2 км. Т.е. их можно подогнать к берегу Днепра и качать оттуда воду.

Есть и другие источники охлаждения, такие ноу хау, о которых знает украинский персонал. Поэтому пока рисков нет", – говорит Кошарная.

Эксперт считает, что таким образом россияне хотят нас напугать, создать панику и усадить за стол переговоров. Да, ситуация тяжелая, будут проблемы с подтоплением, орошением, подачей питьевой воды. Но с Запорожской АЭС все под контролем.

Пропали сотни островов

По мнению директора Института экологических проблем НАНУ Анатолия Гриценко, последствия подрыва ГЭС уже дают о себе знать. "Подтоплена значительная часть севера Херсона и ниже. Там просто необходима эвакуация людей. Есть потенциальная угроза Запорожью и Энергодару", – говорит Гриценко.

Он добавляет, что в зоне подтопления окажется ряд потенциально опасных предприятий. Из-за этого окружающая среда будет влиять на здоровье людей.

"Что касается сельского хозяйства, то уничтожен будет весь урожай. На этих территориях есть склады с химическими средствами защиты растений. Попав в воду, они вызовут загрязнение, возможно, попадут в водоносный горизонт. А хорошего в этом мало. Я не помню за последние 10 лет таких масштабных техногенных катастроф, которые устроили эти российские нелюди. Я уже не говорю о материальных убытках", – говорит Гриценко.

По мнению некоторых экологов, поднимающаяся с осушенного дна водохранилища пыль поднимет в воздух и опасные частицы, которые осели там со времен Чернобыльской катастрофы. Их сдерживал многолетний ил, а теперь все это вновь окажется в воздухе.

От такой катастрофы пострадает не только Украина, но и соседние страны.

Владислав Балинский, руководитель общественной организации "Зеленый лист" считает, что экологические последствия после подрыва Каховской ГЭС имеют глобальный характер для всего Черноморского региона.

"Уникальная природная экосистема пойменной части Днепра от Новой Каховки до Днепровско-Бугского лимана будет уничтожена. А это 80 тысяч га охраняемой территории, входящей в Национальный природный парк "Нижнеднепровский". Сотни островов, участки уникального пойменного леса, заливные луга и степные участки вместе со своими обитателями смыты в море. И это в брачный сезон, период гнездования и нереста", – пишет Балинский.

Днепровская Венеция – так называли эту уникальную часть Украины. "Херсонские плавни" являлись национальным достоянием, входили в "Жемчужную экосеть" и имели статус "Рамсарских угодий". Все это теперь уничтожено россиянами.

Происходит масштабное загрязнение акватории прилегающих лиманов и северо-западной шельфовой части Черного моря сотнями тысяч тонн сапропеля – ила водохранилища и плавней, который в том числе и токсичный.